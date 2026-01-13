Veraguas United apuesta por la jerarquía de Gaby Torres

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El histórico delantero se suma al Veraguas United como uno de los fichajes más destacados del mercado local.

El delantero panameño Gabriel Gaby Torres fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Veraguas United para el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en una apuesta del club por la experiencia, la jerarquía y el gol de cara a la temporada.

Torres llega al conjunto veragüense luego de su paso por el Tauro FC, equipo con el que disputó tanto el Torneo Apertura como el Clausura 2025, manteniéndose activo en la máxima categoría del fútbol nacional.

A sus 37 años, Torres suma una extensa trayectoria internacional, habiendo militado en ligas de Colombia, Venezuela, Suiza, Chile, Ecuador, México y Costa Rica, además de su recorrido en el plano local.

En Panamá, ha defendido los colores de Chepo FC, San Francisco FC, Sporting San Miguelito y Tauro FC, consolidándose como uno de los delanteros más reconocidos de su generación.

Torres es recordado como una de las figuras de la selección de fútbol de Panamá que logró la histórica clasificación y participación en la Copa del Mundo de Rusia 2018, un hito sin precedentes para el fútbol nacional.

En Veraguas United, equipo dirigido por el entrenador Felipe Borowsky, el atacante se suma a un grupo de refuerzos importantes conformado por Miguel Camargo, Nedwar Zúñiga, Ángel Rodríguez y Estevis López, en un claro intento del club por fortalecer su plantel y competir con mayor solidez en el Clausura.

El debut oficial de Torres con Veraguas United podría ser este viernes 16 de enero, cuando el conjunto veragüense reciba a Universitario en el estadio Toco Castillo de Santiago a partir de las 8:30 p.m.