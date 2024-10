Veraguas United se mete en zona de ‘playoffs’ y promete luchar hasta el final

Escuchar audio noticia

El director del Veraguas United, Gonzalo Soto, expresó que la victoria del lunes 14 de octubre 4-2 sobre el Club Atlético Independiente (CAI) es muy importante para el grupo en sus aspiraciones de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y en la pelea por el no descenso de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Soto comentó que la consigna del equipo es seguir luchando en las últimas tres fechas, ya que han demostrado en la temporada que son muy ofensivos.

“Fue un partido muy duro ante el mejor equipo que hay en Panamá en estos momentos. Creo que eso nos fortalece mucho, porque demostramos que tenemos la capacidad para seguir adelante, para pelear hasta la última fecha. Yo creo que estamos en ese camino, tenemos tres finales y tenemos que pelear por ellas”, dijo Soto al terminar el encuentro en el estadio Agustín Muquita Sánchez.

“Este es un equipo que siempre ha jugado así, a mí me encanta el equipo, el fútbol agresivo, el fútbol de goles. Siempre he dicho que el que no hace goles en Panamá no puede aspirar a grandes cosas”, agregó.

Con estos tres puntos, el onceno veragüense llegó a 15 puntos y se ubicó en la tercera casilla de la Conferencia Oeste. Su más cercano perseguidor es Umecit con 13 unidades.

“Nosotros vamos a jugar nuestras tres finales y vamos a ganarlas y vamos a luchar por ellas. Que sea Dios el que decida en dónde vamos a quedar, por lo pronto vamos a pelear esa entrada al playoff. Eso es muy importante también para la ciudad”, expresó Soto, quien dejó claro que no piensa en el descenso.

¡𝐂𝐀𝐋𝐄𝐍𝐃𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐉𝟏𝟒!🗓



Te traemos la decimocuarta jornada del Torneo Clausura 2024 de la @LPFpanama 🏆#LPFTigo pic.twitter.com/5y6G3U0d0p — LPF TIGO (@LPFpanama) October 15, 2024

“Estamos con la situación del descenso, pero yo no pienso en el descenso. Hasta que no termine el último juego, algo puede pasar. Hasta que no termine el último juego, algo puede pasar”, indicó.

Los tantos del United fueron obra de Alexis Cundumi (8′, 39′ y 90+5) y Juan Sagel (17′), mientras que Davis Contreras anotó un doblete (25′ y 61′) para llegar a nueve tantos en este torneo.

“Nos hacen dos goles, pero siempre fuimos adelante, buscamos el cuarto gol y lo hicimos”, señaló Soto.

“Hay que estar siempre dispuestos, siempre luchando y peleando para conseguir resultados”, finalizó.