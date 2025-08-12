Veraguas United sigue imparable y vence al CAI en la cuarta fecha

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Veraguas United dio otro golpe de autoridad en el Torneo Clausura 2025 y se adueñó del liderato de la Conferencia Oeste, tras derrotar 1-0 al Club Atlético Independiente (CAI) el lunes 11 de agosto, en el cierre de la cuarta fecha.

Emanuel Ceballos fue el héroe de la noche al marcar el único tanto del encuentro a los 26 minutos, luego de recibir un pase al borde del área y sacar un potente disparo que venció al guardameta Martín Meléndez.

“Esto fue lo que trabajamos en la semana, era el objetivo principal. Sabíamos que si lográbamos ganar en casa seríamos los primeros del grupo”, señaló Ceballos al final del partido. “Ahora queda seguir trabajando, porque el objetivo es ser campeón. Esto es paso a paso”, añadió.

Con este resultado, el conjunto veragüense suma su tercer triunfo en la campaña —antes venció a Herrera (4-1) y Atlético Nacional (0-2), además de empatar con Universitario (1-1)— y llega a 10 puntos, superando a San Francisco (9) y Universitario (8). Más atrás se ubican CAI (3), Atlético Nacional (2) y Herrera (1).

“El ‘profe’ (Gonzalo Soto) nos ha inculcado trabajar, mirar y pensar en grande. Aunque nos vean como un equipo chico, esta provincia tiene como objetivo quedar campeón”, resaltó Ceballos.

En la próxima jornada (16 de agosto), Veraguas United tendrá la oportunidad de ampliar su ventaja en la cima, pero no la tendrá fácil, ya que recibirá al San Francisco, su más cercano perseguidor, en el estadio Toco Castillo, a partir de las 6:15 p.m.