Veraguas United toma el mando del Oeste y se aprieta la lucha por los ‘playoffs’

La jornada 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó movimientos importantes en ambas conferencias, con Plaza Amador y Veraguas United como líderes, cuando restan solo cuatro fechas para el final de la ronda regular.

En la Conferencia Este, el líder Plaza Amador tropezó 2-0 ante el Árabe Unido, pero mantiene una cómoda ventaja en la cima con 29 puntos y acceso directo a las semifinales. Pese al revés, los placinos conservan siete puntos de diferencia sobre el Alianza, que se impuso 2-1 al Tauro en un duelo capitalino donde los verdolagas mostraron carácter para consolidarse en el segundo lugar con 22 unidades.

Por su parte, Umecit FC y Sporting San Miguelito protagonizaron uno de los partidos más entretenidos del fin de semana con un vibrante 3-3, resultado que mantiene a los universitarios en la tercera posición con 19 puntos, seguidos por el cuadro académico con 17, ambos en plena lucha por el tercer cupo a los playoffs.

El Árabe Unido, con su triunfo sobre el líder, alcanzó los 16 puntos y se mantiene expectante en la quinta posición, mientras que el Tauro FC acumula 13 puntos y cayó al último lugar de la conferencia, poniendo en peligro su clasificación a la siguiente fase.

El United tomó el control en el Oeste

En la Conferencia Oeste, el Veraguas FC dio un golpe de autoridad al vencer 2-0 al Herrera FC, resultado que lo catapulta al primer lugar con 18 puntos y lo acerca a la clasificación directa a semifinales.

El equipo veragüense aprovechó el empate 2-2 entre San Francisco FC y Atlético Nacional para escalar a la cima, dejando a los Monjes en el segundo lugar con 17 unidades, las mismas que el CD Universitario, que perdió 2-0 frente al CAI en La Chorrera.

El CAI, pese a la victoria, sigue alejado de los puestos de clasificación con 10 puntos, mientras que Atlético Nacional (8 pts) y Herrera FC (6 pts) cierran la tabla, complicando sus opciones de avanzar.

Con solo cuatro fechas por disputarse, el margen de error se reduce al mínimo. Mientras Plaza Amador y Veraguas FC comandan las conferencias, la pelea por los play-offs promete ser intensa hasta el final.