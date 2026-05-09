Panamá, 09 de mayo del 2026

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    Veraguas United y Alianza abren la semifinal en el Rommel Fernández

    Los veragüenses, clasificados de forma directa, y los capitalinos, impulsados tras una dramática victoria en penales, se medirán en un duelo que enfrenta regularidad y experiencia reciente.

    Humberto Cornejo
    Veraguas United y Alianza abren la semifinal en el Rommel Fernández
    Alianza y Veraguas United se midieron en la sexta fecha del torneo Clausura 2026. Foto: Cortesía/LPF

    El estadio Rommel Fernández será el escenario de un duelo determinante este sábado 9 de mayo, cuando Veraguas United y Alianza FC se enfrenten desde las 8:00 p.m. en la semifinal de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

    El Veraguas United llega a esta instancia con argumentos sólidos. El conjunto aseguró su clasificación directa tras finalizar en la primera posición de la Conferencia Oeste con 25 puntos, mostrando regularidad a lo largo del torneo. Dirigidos por Felipe Borowsky, buscarán dar un paso más y alcanzar la final con jugadores de experiencia como Gabriel Torres y con juventud como la de Estevis López.

    Por su parte, el Alianza FC tuvo que recorrer un camino más exigente para instalarse entre los cuatro mejores. El equipo capitalino, dirigido por Jair Palacios, avanzó tras imponerse 4-3 en penales al Club Atlético Independiente (CAI), luego de empatar 3-3 en un vibrante encuentro en el tiempo reglamentario. El cuadro aliancista había terminado segundo en la Conferencia Este, donde solo perdió un partido en 16 jornadas, confirmando su consistencia partido tras partido.

    El antecedente más reciente entre ambos favorece al Alianza. En la sexta jornada del campeonato actual, los capitalinos se impusieron 5-3 en este mismo escenario, con una destacada actuación de Rasheen Mathews, autor de un triplete. También marcaron Reyniel Perdomo y Ricardo Mitre, mientras que por el United respondieron Nedwar Zúñiga, con doblete, y Jeremy Emmons.

    Veraguas United y Alianza abren la semifinal en el Rommel Fernández
    Gabriel Torres dispara al marco en el partido de la sexta fecha contra Alianza. Foto: Cortesía/LPF

    Además, el historial reciente inclina la balanza hacia el conjunto aliancista, que ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos. En el Clausura 2025 venció 1-0; en el Apertura 2025, el United ganó 2-0; mientras que en el Clausura 2024 y Apertura 2024, Alianza se impuso 2-0 y 3-2, respectivamente.

    Alianza, que alcanza las semifinales por segundo torneo consecutivo, intentará dar el siguiente paso luego de quedarse a las puertas del título en la campaña anterior, cuando cayó 2-0 en la final ante Plaza Amador, pese a haber superado previamente 3-2 al San Francisco en semifinales.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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