    Torneo Clausura

    Veraguas United y CAI cierran la cuarta fecha del Clausura 2025

    Humberto Cornejo
    El Veraguas United llega invicto en tres partido en el Torneo Clausura 2025. Foto: Tomado de LPF

    Los conjuntos de Veraguas United y el Club Atlético Independiente (CAI) son los encargados de cerrar la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

    El United llega como uno de los equipos más consistentes de este torneo, en el que aún no conoce la derrota.

    Esto lo sustentan los triunfos sobre Herrera (4-1), Atlético Nacional (0-2) y el empate ante Universitario (1-1).

    Esta actuación los deja a los veragüenses (7 puntos) a un triunfo de tomar el primer lugar de la Conferencia Oeste, luego del empate 2-2 entre Universitario (8 puntos) y Atlético Nacional (2 puntos).

    Por su parte, el CAI quiere dejar atrás el inicio de este certamen en el que ha sumado dos derrotas en las tres primeras fechas.

    Estos traspiés fueron en el debut ante Universitario (3-2) y el San Francisco (3-2). El único triunfo por el momento lo lograron al superar a Herrera (3-0), en la segunda fecha.

    A estos resultados hay que sumarle la derrota en la semana ante Motagua (2-1) en la Copa Centroamericana 2025.

    Pero este mal tiempo podría cambiar de forma inmediata de lograr los tres puntos, ya que los Vikingos se meterían en la pelea directa por los puestos de playoff.

    Jorge Serrano (c) de Motagua disputa el balón Keny Bonilla (i) de CAI este martes, en un partido de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Fútbol Club Motagua y Club Atlético Independiente en el Estadio Nacional en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

    Este duelo entre el United y los Vikingos se jugará este lunes 11 de agosto, en el estadio Toco Castillo, a partir de las 8:30 p.m.

