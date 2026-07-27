Veraguas United y CAI reparten puntos en Santiago

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los conjuntos de Veraguas United y el Club Atlético Independiente (CAI) igualaron el domingo 1-1 en el estadio Aristocles “Toco” Castillo, en Santiago, durante la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El onceno veragüense fue el primero en generar peligro. Apenas al minuto 3, Carlos Rivera desbordó por la banda izquierda y sacó un remate cruzado que pasó cerca del arco rival. Sin embargo, la ocasión más clara en el inicio fue para el CAI, cuando Ángel Valverde quedó mano a mano con el guardameta Berny Araya, quien respondió con una gran intervención para mantener el empate.

El marcador se abrió en el primer tramo del compromiso. Antes del gol, Ramsés De León tuvo una clara oportunidad, pero el arquero Alex Rodríguez evitó la caída de su arco con una atajada que desvió el balón al saque de esquina.

En la jugada siguiente, Giancarlos Moreno ejecutó el saque de esquina y Miguel Camargo (17′) apareció en el primer poste para conectar un certero cabezazo y adelantar al United.

En la segunda mitad, los Vikingos aprovecharon un contragolpe originado tras un saque de esquina del conjunto local y Martín Morán (47′) definió con un toque por encima de Araya para igualar las acciones.

“Sacar un punto es muy negativo, porque creo que perdimos dos. Con uno menos, creo que hemos propuesto mucho, hemos tenido dos o tres claras de gol en el segundo tiempo, pero no pudimos concretar”, manifestó Felipe Borowsky, técnico del Veraguas United.

“Estoy un poco contento por la actitud del segundo tiempo con uno menos, creo que el equipo físicamente está muy bien. Pero bueno, ese empate creo que perdimos dos puntos de locales”, agregó.

Por su parte, el entrenador del CAI, Francisco Perlo, valoró la reacción de su equipo tras el descanso.

“Sentimos que en el segundo tiempo mejoramos. Cuando ellos se quedaron con 10, creímos oportuno subir un poco las líneas y poder ganar el partido, conseguimos con ese gol rápido en el segundo tiempo. Sacamos un punto de visitante, con el sabor amargo, pero bueno, ahora toca seguir y pensar en Herrera”, expresó Perlo.

“Siempre van a haber cosas que corregir, en la victoria, en la derrota, en el empate. Me llevo muchas cosas para corregir de cara al segundo partido, pero bueno, esto recién empieza, es la primera batalla, es largo, cabeza fría, como te digo, a corregir y a seguir trabajando”, añadió.

En el otro encuentro de la jornada dominical, Herrera FC comenzó el torneo con una victoria por 1-0 sobre Unión Coclé en el estadio Gustavo Posam, en Parita. David Castillo marcó el único tanto del compromiso al minuto 22.

La primera fecha concluirá este lunes con el enfrentamiento entre Tauro FC y Sporting San Miguelito, programado para disputarse en el estadio Rommel Fernández, desde las 8:30 p.m.