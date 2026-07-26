Veraguas United y CAI se reencuentran en Santiago por la primera jornada del Apertura 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Casi tres meses después del triunfo que llevó al conjunto veragüense directamente a las semifinales, ambos clubes vuelven al estadio Aristocles “Toco” Castillo con plantillas reforzadas y objetivos renovados.

El encuentro, programado para las 6:15 p.m. en el estadio Arístocles “Toco” Castillo, reunirá a dos equipos que se despidieron del torneo anterior ante el mismo rival y desde los once metros.

Alianza FC eliminó primero al CAI en el playoff y luego dejó fuera a Veraguas en las semifinales.

El estreno, por tanto, ofrece algo más que los primeros tres puntos del Apertura 2026.

Para Veraguas, representa la oportunidad de demostrar que su avance hasta las semifinales fue una base sobre la cual crecer.

Para el CAI, supone el comienzo de su primer torneo completo con Fran Perlo en el banquillo y la oportunidad de recuperar terreno en una conferencia en la que terminó tercero.

Un antecedente que todavía pesa

La última vez que se enfrentaron, el 2 de mayo, Veraguas derrotó 1-0 al CAI en el “Toco” Castillo.

Carlos Rivera marcó tras una acción individual de Miguel Camargo y el resultado permitió al conjunto local cerrar la fase regular con 25 puntos, asegurarse el primer lugar del Oeste y avanzar directamente a las semifinales.

El CAI terminó con 20 unidades y se quedó con el tercer cupo de la conferencia para los playoffs, gracias a una mejor diferencia de goles que San Francisco FC.

El duelo de la primera vuelta había terminado con el mismo marcador, pero a favor del CAI.

En el estadio Agustín “Muquita” Sánchez, Jafet Obando anotó al minuto 69 para sellar el 1-0 del conjunto chorrerano.

Así, los dos enfrentamientos disputados en 2026 se saldaron con una victoria por bando y ningún gol del equipo visitante.

El balance de los 20 enfrentamientos entre ambos clubes es el siguiente:

Partidos disputados: 20

Victorias del CAI: 12

Victorias de Veraguas United: 4

Empates: 4

Goles del CAI: 31

Goles de Veraguas United: 17

El recuento incluye el 3-0 administrativo otorgado al CAI en el Clausura 2025, luego de que la Comisión de Competencia de la Federación Panameña de Fútbol confirmara una alineación indebida de Veraguas United.

Dos campañas que acabaron desde los once pasos

Veraguas llegó más lejos en el Clausura 2026.

Tras terminar primero en la Conferencia Oeste, empató 0-0 con Alianza en el partido de ida de las semifinales y volvió a igualar, esta vez 2-2, en Santiago, después de 120 minutos.

Gabriel Torres marcó los dos goles de Veraguas en la vuelta, pero Alianza se impuso 3-0 en la tanda de penales y avanzó a la final.

La eliminación del CAI había llegado 11 días antes, también después de una prórroga y una tanda de penales.

El conjunto chorrerano empató 3-3 con Alianza en el playoff, con anotaciones de Leonel Tejada, Jafet Obando y Rafael Águila, pero cayó 4-3 desde los once metros.

La producción ofensiva de la fase regular ofrece otra referencia útil.

Al cierre de esa etapa, Jafet Obando encabezaba al CAI con seis goles y Davis Contreras sumaba cinco.

En Veraguas, Gabriel Torres acumulaba cinco, mientras que Miguel Camargo, Carlos Rivera y Nedwar Zúñiga registraban cuatro cada uno.

Borowsky quiere que Veraguas dé otro paso

Felipe Borowsky afrontará su segundo torneo al frente de Veraguas, después de conducir al equipo hasta las semifinales en su primera campaña.

En la antesala del Apertura 2026, describió a un plantel joven, integrado por futbolistas de la provincia que buscan un espacio en el primer equipo y que tienen “hambre de victoria”.

También destacó la jerarquía del CAI e insistió en la necesidad de mantener la máxima atención desde la primera jornada.

Miguel Camargo situó el objetivo un escalón más arriba: regresar a las semifinales y buscar la clasificación a la final.

El mediocampista también destacó el respaldo que reciben en Santiago, un factor que vuelve a cobrar relevancia después de que más de 3,000 aficionados asistieran a la semifinal frente a Alianza.

Como parte de su preparación, Veraguas disputó dos amistosos en Santiago frente al Municipal Pérez Zeledón de Costa Rica.

Perdió primero 3-2 y luego empató 2-2.

Fueron dos pruebas internacionales sin puntos en juego, pero útiles para dar minutos y evaluar la respuesta de una plantilla modificada.

Perlo vuelve a comenzar con el CAI

En el otro banquillo estará Fran Perlo, quien dirigió al CAI en el tramo decisivo del Clausura y ahora lo conducirá desde la primera jornada.

Su vínculo con la institución trasciende esta nueva etapa: el técnico venezolano fue campeón con los Vikingos en los torneos Clausura 2019 y Clausura 2020.

Ese conocimiento del club añade un componente particular a un proyecto que busca dejar atrás la eliminación temprana del campeonato anterior.

Su primer reto será convertir los empates en victorias. El CAI igualó ocho de sus 16 encuentros durante la fase regular del Clausura 2026.

El CAI llegó a la última jornada con opciones de avanzar a la fase final y consiguió el boleto al playoff, pero terminó cinco puntos por debajo de Veraguas.

El antecedente de mayo también dejó una advertencia: una sola conexión entre Camargo y Rivera bastó para decidir un encuentro cerrado.

Trece incorporaciones entre los dos clubes

Veraguas incorporó a Joseph Choy, Carlos Hernández, Ramsés de León y Giancarlos Moreno, además de los colombianos Juan Cifuentes y Felipe Gómez.

El CAI sumó a Aimar Rodríguez, Martín Morán, Diego Fori, Ángel Valverde, Emerson Girón, Jordan Girón y Jesús Lugo.

La cantidad de altas convierte la adaptación en una de las principales variables del estreno.

Los entrenadores deberán decidir cuánto espacio conceden de inmediato a los recién llegados y cuánto mantienen de las estructuras que utilizaron en mayo.

Las claves del partido

El primer gol puede volver a tener un peso considerable: los dos enfrentamientos de este año terminaron 1-0 para el equipo local.

Veraguas intentará aprovechar el impulso de su público y la conexión que Camargo mostró con Rivera en el antecedente más cercano.

El CAI deberá evitar que el partido se resuelva por un detalle y dar mayor continuidad a su ataque.

También será importante la respuesta de los refuerzos.

Con 13 incorporaciones entre ambos planteles, la jornada inaugural pondrá a prueba no solo la calidad individual, sino también la rapidez con que cada cuerpo técnico ha logrado integrar sus nuevas piezas.

En un torneo corto, Borowsky ya lo resumió en la previa: “Todos los puntos cuestan”.

El historial general inclina la balanza hacia el CAI, pero el recuerdo inmediato pertenece a Veraguas.

Entre esas dos referencias se disputará el primer pulso del Oeste: un local que quiere convertir su semifinal en un punto de partida y un visitante que, guiado por un técnico bicampeón con la institución, pretende recuperar su condición de aspirante al título.