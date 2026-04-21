Veraguas United y Plaza Amador son los grandes líderes del Clausura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A falta de dos jornadas, se mantiene la dura batalla por el boleto a la semifinal y al playoffs.

La jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol dejó resultados clave que comienzan a delinear a los candidatos a la clasificación directa y a los playoffs, a solo dos fechas para el cierre de la ronda regular.

La fecha ofreció victorias contundentes, empates estratégicos y actuaciones que marcarán la pauta de cara a la fase decisiva del campeonato.

El triunfo del Plaza Amador por 3-0 sobre el Sporting San Miguelito refuerza su condición de líder absoluto de la Conferencia Este con 27 puntos. Los dirigidos por Mario Méndez han encontrado un ritmo impresionante, sumando cinco victorias consecutivas y manteniendo el arco en cero en cuatro de los últimos partidos. Este desempeño los acerca cada vez más a la clasificación directa a semifinales y los consolida como claros favoritos para lograr el tricampeonato.

El empate 1-1 entre Alianza y Tauro deja a ambos equipos con un panorama peleado, aunque aún dentro de los puestos de playoffs. Alianza, con 23 puntos, sigue firme como segundo de la Este, mientras que Tauro mantiene la tercera posición con 21 unidades.

Este último resultado es significativo, ya que mantiene a Umecit en la pelea directa por los puestos de playoff (21 puntos), mientras que Árabe Unido, con 20 unidades, sigue al acecho. La diferencia entre el segundo y quinto lugar es mínima, por lo que se anticipa un cierre de alta tensión en la Conferencia Este.

Protagonistas del Oeste

Veraguas United consolidó su posición de líder de la Conferencia Oeste con una victoria 1-0 sobre Universitario (14 puntos), alcanzando 21 puntos y mostrando su capacidad para ganar en escenarios complicados.

Unión Coclé (19 puntos), por su parte, superó 1-0 a San Francisco (14 puntos) y mantiene la presión sobre su perseguidor directo. Ambos equipos buscan asegurar la clasificación directa o, en su defecto, consolidar un lugar sólido para los playoffs.

Por su parte, el 2-2 entre CAI y Herrera deja al primero con 17 puntos y al segundo en el fondo de la tabla con apenas 8 unidades.

Próxima jornada

Con solo dos jornadas restantes, la lucha por la clasificación directa y los playoffs se perfila intensa. Plaza Amador apunta a mantener su ventaja y asegurar un pase directo a semifinales, mientras que la pelea por los puestos de playoff en ambas conferencias se mantiene abierta con Alianza, Tauro, Umecit, Unión Coclé y CAI necesitando sacar provecho de los partidos restantes para mejorar su posición y evitar enfrentarse a rivales más duros en la fase eliminatoria.

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Así se jugará la penúltima jornada del Torneo Clausura 2026 de la #LPFTigo 🏆⚽#NuestroFútbol pic.twitter.com/IqbZMWvUE2 — LPF TIGO (@LPFpanama) April 21, 2026

Los próximos enfrentamientos de la fecha 15 serán decisivos. Los Leones visitarán a Umecit en un duelo que podría sellar su pase directo; Alianza buscará mantener la segunda posición contra Árabe Unido; y Sporting San Miguelito se medirá al Tauro. Mientras que en la Conferencia Oeste, Veraguas United chocará contra Unión Coclé en un partido que puede definir al líder de la zona, mientras que Herrera FC visitará a San Francisco y CAI enfrentará al Club Deportivo Universitario.