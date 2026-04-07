Veraguas vuelve a ganar en Chiriquí y se pone a un paso de la semifinal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La tribu veragüense toma ventaja de 2-0 y regresa a casa con todo a favor

La novena de Veraguas volvió a imponerse a Chiriquí, esta vez por marcador de 7-4 la tarde del domingo en el estadio Kenny Serracín, para tomar ventaja de 2-0 en la serie y colocarse a una victoria de asegurar su clasificación a la semifinal del 83º Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

El equipo veragüense ya había golpeado primero el sábado por la noche con triunfo de 8-3.

El encuentro dominical inició con movimiento temprano en la pizarra. Un doble de Erick Mordock en la parte alta del primer episodio permitió a Veraguas tomar la delantera. Sin embargo, Chiriquí respondió en el cierre del mismo inning con un sencillo de Carlos Quirós que le dio ventaja momentánea de 2-1.

La ofensiva veragüense reaccionó rápidamente en el segundo capítulo, cuando Álvaro Guevara conectó cuadrangular por el jardín izquierdo para igualar las acciones 2-2.

Chiriquí volvió a tomar el control en la parte baja del tercer episodio. Un rodado de selección de Carlos Quirós, provocado por Félix Camarena, permitió que una carrera llegara al plato para colocar el marcador 3-2.

El punto de quiebre llegó en la cuarta entrada. Veraguas fabricó tres carreras para darle la vuelta al marcador y colocarse arriba 5-3. El episodio incluyó un error defensivo de los chiricanos, un imparable de José Mordock al jardín central y un rodado de Miguel Atencio que también empujó una anotación.

Desde el montículo, el relevo fue determinante para sostener la ventaja. Félix Camarena trabajó 5.2 entradas en labor de relevo, permitiendo apenas tres imparables y una carrera, con cuatro ponches y tres boletos. El abridor Jonathan Amaya lanzó el primer episodio, en el que toleró dos carreras.

Por Chiriquí, Steven Fuentes cargó con la derrota tras permitir cinco carreras —tres de ellas limpias— en siete entradas de trabajo, en las que recibió cinco hits, ponchó a siete bateadores y otorgó cuatro bases por bolas.

A la ofensiva, Miguel Atencio encabezó la producción de Veraguas con dos carreras impulsadas, mientras que José Mordock y Álvaro Guevara aportaron dos imparables cada uno. Mordock, además, se robó dos bases. El equipo veragüense mostró solidez defensiva al no cometer errores y completar dos dobles matanzas.

Por los chiricanos, Carlos Quirós fue el más destacado al irse de 4-3 con tres carreras empujadas. Jeffer Patiño también contribuyó al recibir tres bases por bolas dentro de un total de seis negociadas por el equipo.

Con esta victoria, Veraguas colocó la serie 2-0 a su favor y ahora regresará al estadio Omar Torrijos, donde tendrá la oportunidad de asegurar su pase a la serie semifinal jugando en casa este martes y, de ser necesario, el miércoles.