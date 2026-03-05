Ciclismo infantil será protagonista del Gran Cierre del Verano Feliz 2026 en Amador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Niños y jóvenes ciclistas de todo el país se reunirán en una jornada de deporte y participación familiar.

La Calzada de Amador será este domingo 8 de marzo el escenario del Gran Cierre Nacional del Verano Feliz 2026, un evento que reunirá a niños y jóvenes ciclistas de todas las provincias del país en una jornada dedicada al deporte y la recreación.

La actividad es organizada por la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci) y marca el cierre oficial del calendario anual de ciclismo infantil, una iniciativa que busca promover el deporte y fomentar la integración familiar a través de competencias recreativas.

El evento contará con inscripción gratuita, permitiendo la participación de niños y jóvenes de distintas edades, quienes podrán vivir la experiencia de competir en un ambiente seguro, organizado y lleno de entusiasmo.

Como es tradición en el Verano Feliz, todos los participantes recibirán medallas y premios, destacando el esfuerzo de los más pequeños sobre sus bicicletas.