Panamá, 05 de marzo del 2026

    Ciclismo

    Ciclismo infantil será protagonista del Gran Cierre del Verano Feliz 2026 en Amador

    Niños y jóvenes ciclistas de todo el país se reunirán en una jornada de deporte y participación familiar.

    Humberto Cornejo
    La inscripción gratuita para los participantes de esta actividad. Foto: Cortesía/Fepaci

    La Calzada de Amador será este domingo 8 de marzo el escenario del Gran Cierre Nacional del Verano Feliz 2026, un evento que reunirá a niños y jóvenes ciclistas de todas las provincias del país en una jornada dedicada al deporte y la recreación.

    La actividad es organizada por la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci) y marca el cierre oficial del calendario anual de ciclismo infantil, una iniciativa que busca promover el deporte y fomentar la integración familiar a través de competencias recreativas.

    El evento contará con inscripción gratuita, permitiendo la participación de niños y jóvenes de distintas edades, quienes podrán vivir la experiencia de competir en un ambiente seguro, organizado y lleno de entusiasmo.

    Como es tradición en el Verano Feliz, todos los participantes recibirán medallas y premios, destacando el esfuerzo de los más pequeños sobre sus bicicletas.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

