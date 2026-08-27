Vergara anota y el Gent avanza a la Conference League

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá tendrá representación en Champions, Europa League y Conference League tras la clasificación del Gent de Josué Vergara.

El panameño Josué Vergara vivió este jueves una de las noches más importantes de su carrera al anotar un gol en la victoria del KAA Gent por 3-2 sobre el Hibernian de Escocia, resultado que aseguró la clasificación del club belga a la fase de liga de la UEFA Conference League 2026-2027.

En el estadio Easter Road de Edimburgo, el delantero canalero abrió el marcador al minuto 39 luego de recibir una asistencia de Tiago Araujo y definir con un remate raso dentro del área para adelantar al conjunto visitante.

¡YAYITA APARECIÓ! 🇵🇦🔥⚽️



Yayita Vergara apareció para marcar el primer gol del partido y poner al Gent en ventaja ante el Hibernian. 🇵🇦💥#ConferenceLeaguexCOS pic.twitter.com/csvEqeTlde — COS (@COSPanama) August 27, 2026

El tanto coronó una eliminatoria en la que Vergara volvió a ser protagonista para el Gent. En el partido de ida, disputado la semana pasada en Bélgica, el atacante panameño fue titular en el empate 0-0 que dejó abierta la serie y estuvo cerca de marcar en varias ocasiones.

Tras el gol del panameño, Hibernian reaccionó en la segunda mitad. Martin Boyle igualó el marcador al minuto 47 y los escoceses incluso celebraron otra anotación poco después, aunque el VAR la anuló por una mano previa. Más adelante, Jason Kerr aprovechó un tiro de esquina para marcar de cabeza al minuto 56 y darle ventaja de 2-1 a los locales.

Cuando parecía que la clasificación se inclinaba del lado escocés, Gent encontró la reacción necesaria. Christian Burgess empató el encuentro al minuto 84 con un potente cabezazo tras un saque de esquina, devolviendo la tranquilidad al conjunto belga.

La eliminatoria terminó de resolverse en tiempo añadido. Al minuto 90+2, un intento de despeje de Miguel Chaiwa terminó en su propia portería para establecer el 3-2 definitivo. Chaiwa completó una noche complicada al ser expulsado poco después por doble tarjeta amarilla.

Un camino exigente

La clasificación ante Hibernian fue el último paso de un recorrido que comenzó varias semanas atrás.

Antes de enfrentar al club escocés, el Gent eliminó al LNZ Cherkasy de Ucrania en una serie que necesitó de una definición por penales. Posteriormente dejó en el camino al Göteborg de Suecia con un marcador global de 2-1 para avanzar a los playoffs de la competición.

Ahora el conjunto belga formará parte de una fase de liga que contará con varios clubes históricos y de renombre del fútbol europeo, entre ellos Ajax, Atalanta, Mónaco, Getafe, Brighton y Panathinaikos.

El sorteo de la fase de liga se celebrará este viernes, mientras que el calendario completo de partidos deberá anunciarse a más tardar el domingo 30 de agosto. La competición comenzará oficialmente el próximo 15 de octubre.

Quinta presencia panameña en Europa

Para Vergara, la clasificación tiene un significado especial. El delantero llegó al Gent durante este mercado procedente del FK Auda de Letonia, donde militó durante la primera parte del año antes de dar el salto al fútbol belga.

Su gol en Escocia le permitió convertirse en el quinto futbolista panameño que asegura presencia en competiciones europeas durante la temporada 2026-2027.

En la UEFA Champions League estarán Andrés Andrade con el LASK Linz de Austria, además de César Blackman y Cristian Martínez con el Slovan Bratislava de Eslovaquia. Por su parte, Michael Amir Murillo logró este mismo jueves la clasificación a la UEFA Europa League junto al Besiktas de Turquía.

La presencia de Vergara en la Conference League garantiza además que Panamá tendrá representación en las tres principales competiciones de clubes organizadas por la UEFA durante la presente campaña.