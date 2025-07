Verstappen firma la ‘pole’ en Silverstone, por delante de los McLaren

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón del mundo, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, duodécimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Silverstone, donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), arrancarán séptimo y décimo, respectivamente.

Verstappen, de 27 años, firmó su cuadragésima cuarta pole en la F1 -la cuarta del año- al dominar este sábado la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió los 5.891 metros de la legendaria pista inglesa en un minuto, 24 segundos y 892 milésimas; 103 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial; y 118 respecto al otro McLaren, el del inglés Lando Norris, que arrancará tercero.

