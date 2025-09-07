Verstappen gana en Monza por delante de los McLaren

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial, que se disputó en Monza, el templo de la velocidad; donde el español Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó a causa de una avería en la suspensión delantera de su AMR25 y su compatriota Carlos Sainz (Williams) acabó undécimo.

Verstappen, de 27 años, capturó su sexagésima quinta victoria en la Fórmula Uno -la tercera del año- al vencer en la pista del Parque Real lombardo por delante del inglés Lando Norris y del otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, líder del Mundial; que concluyó tercero.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto, al acabar un puesto por delante del inglés George Russell (Mercedes) una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó en la decimoséptima posición.

El otro Ferrari -que en Monza corre en casa-, el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, concluyó sexto, justo delante del tailandés Alex Albon, el compañero de Sainz, que avanzó siete plazas y acabó séptimo este domingo.

Piastri lidera ahora el Mundial con 324 puntos, 31 más que Norris; y con 94 sobre Verstappen.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) volvió a completar un gran fin de semana y concluyó octavo, por delante de otro debutante, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Otro ‘rookie’, el francés Isack Hadjar (RB) -que venía de lograr su primer podio en la F1 en Zandvoort- ,protagonizó la remontada del día y, tras avanzar nueve puestos, capturó el último punto en liza.

La próxima carrera, el Gran Premio de Azerbaiyán, se disputará el próximo 21 de septiembre en el circuito urbano de Baku.