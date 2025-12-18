Verstappen lucirá el dorsal ‘3’ en la temporada 2026 de la Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) lucirá el dorsal ‘3’ en 2026 tras haber portado durante cuatro temporadas el ‘1’ en su condición de campeón mundial de Fórmula 1.
Yesss @redbullracing!!! Let’s have some fun in the race and finish in style 🙌 pic.twitter.com/Lym1M458MI— Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 6, 2025
La escudería y el propio piloto han hecho este anuncio este jueves, con lo que se confirma que el monoplaza del neerlandés no llevará el ’33′ como cuando llegó a la Fórmula 1, ya que el ‘1’ será para el británico Lando Norris (McLaren), campeón en 2025.
Yes!!! Incredible strategy @redbullracing, what a team 👏 We’re still in it 💪 pic.twitter.com/5T67LJfKZu— Max Verstappen (@Max33Verstappen) November 30, 2025
El ‘3’ pertenecía a Daniel Ricciardo, ya retirado, quien conservaba los derechos sobre dicho número, pero el cambio en la reglamentación permite a los pilotos renunciar a estos y el australiano aprobó el uso de Verstappen.