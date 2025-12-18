Panamá, 18 de diciembre del 2025

    Verstappen lucirá el dorsal ‘3’ en la temporada 2026 de la Fórmula 1

    EFE
    Max Verstappen levanta los brazos tras la victoria de Catar. EFE

    El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) lucirá el dorsal ‘3’ en 2026 tras haber portado durante cuatro temporadas el ‘1’ en su condición de campeón mundial de Fórmula 1.

    La escudería y el propio piloto han hecho este anuncio este jueves, con lo que se confirma que el monoplaza del neerlandés no llevará el ’33′ como cuando llegó a la Fórmula 1, ya que el ‘1’ será para el británico Lando Norris (McLaren), campeón en 2025.

    El ‘3’ pertenecía a Daniel Ricciardo, ya retirado, quien conservaba los derechos sobre dicho número, pero el cambio en la reglamentación permite a los pilotos renunciar a estos y el australiano aprobó el uso de Verstappen.

    EFE

    Agencia de noticias

