Panamá, 30 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fórmula 1

    Verstappen pone patas arriba el Mundial y Sainz araña un épico podio

    EFE
    Verstappen pone patas arriba el Mundial y Sainz araña un épico podio
    Max Verstappen levanta los brazos tras la victoria de Catar. EFE

    El piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen dio un golpe sobre la mesa de la clasificación del mundial tras vencer en el Gran Premio de Catar y poner patas arriba el campeonato de Fórmula 1, superando a los otros candidatos al título, el australiano Oscar Piastri -segundo- y el inglés Lando Norris -cuarto- en una carrera agónica a nivel de estrategias, beneficiándose de ella el español Carlos Sainz que acabó en el tercer escalón del podio.

    McLaren no supo leer el guion de carrera tras el safety car provocado en la vuelta 7 con el accidente entre Hulkenberg y Gasly, circunstancia que aprovechó Verstappen para marcar la pauta de carrera en un agresivo juego de pizarras en boxes en el que salieron claramente beneficiado tanto el piloto de Países Bajos como el madrileño de Williams.

    Con este desenlace en Lusail, el título se decidirá en Abu Dabi -última carrera del campeonato-, dibujándose un desenlace más que ajustado con Norris aún liderando la clasificación con 408 puntos, aunque ahora con Max a solo 12 (396) y Piastri a 16 (392).

    Kimi Antonelli (Mercedes) acabó quinto, perdiendo una posición sobre Lando tras cometer un error en la vuelta 56, mientras que su compañero de equipo, George Russell, finalizó sexto, por delante de un Fernando Alonso que coqueteó con la quinta plaza, llegó a descolgarse hasta la octava y que al final recuperó una posición tras pinchar el francés Isack Hadjar (Bull Racing).

    En un final más que accidentado, el brasileño Gabriel Bortoleto consiguió meterse en la 13ª plaza y el argentino Franco Colapinto concluyó 14º en el trazado catarí.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • ‘El procurador fue claro’: Cedeño reacciona a la justificación del contralor sobre rezago en entrega de auditorías. Leer más
    • Caso Ifarhu: fiscalía detecta pagos a Bernardo Meneses y aumenta a 22 el número de imputados. Leer más
    • Juzgado ordena comiso de cuentas a la madre de Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial. Leer más
    • Exclusiva: Thomas Christiansen, el técnico mundialista que ya traza la ruta de Panamá rumbo al 2026. Leer más