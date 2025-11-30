Verstappen pone patas arriba el Mundial y Sainz araña un épico podio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen dio un golpe sobre la mesa de la clasificación del mundial tras vencer en el Gran Premio de Catar y poner patas arriba el campeonato de Fórmula 1, superando a los otros candidatos al título, el australiano Oscar Piastri -segundo- y el inglés Lando Norris -cuarto- en una carrera agónica a nivel de estrategias, beneficiándose de ella el español Carlos Sainz que acabó en el tercer escalón del podio.

THE TOP 10 IN QATAR!



Who had this top three at the start of the day?! 😃#F1 #QatarGP pic.twitter.com/QfW821fJoj — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

McLaren no supo leer el guion de carrera tras el safety car provocado en la vuelta 7 con el accidente entre Hulkenberg y Gasly, circunstancia que aprovechó Verstappen para marcar la pauta de carrera en un agresivo juego de pizarras en boxes en el que salieron claramente beneficiado tanto el piloto de Países Bajos como el madrileño de Williams.

MAX VERSTAPPEN WINS THE QATAR GRAND PRIX!!!



The Red Bull driver will fight for the title at the season finale! 💪#F1 #QatarGP pic.twitter.com/s8K5drqmEp — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Con este desenlace en Lusail, el título se decidirá en Abu Dabi -última carrera del campeonato-, dibujándose un desenlace más que ajustado con Norris aún liderando la clasificación con 408 puntos, aunque ahora con Max a solo 12 (396) y Piastri a 16 (392).

Kimi Antonelli (Mercedes) acabó quinto, perdiendo una posición sobre Lando tras cometer un error en la vuelta 56, mientras que su compañero de equipo, George Russell, finalizó sexto, por delante de un Fernando Alonso que coqueteó con la quinta plaza, llegó a descolgarse hasta la octava y que al final recuperó una posición tras pinchar el francés Isack Hadjar (Bull Racing).

THREE DRIVERS, ONE WORLD TITLE...



DO NOT MISS THIS ONE!!! #F1 pic.twitter.com/sDVRckTGmV — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

En un final más que accidentado, el brasileño Gabriel Bortoleto consiguió meterse en la 13ª plaza y el argentino Franco Colapinto concluyó 14º en el trazado catarí.