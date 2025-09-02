Panamá, 02 de septiembre del 2025

    Competencia

    Vibrante jornada en la Copa Talento

    Humberto Cornejo
    Los partidos destacaron por el buen nivel de los jugadores. Foto: Cortesía/Copa Talento

    Una jornada llena de emociones se vivió este fin de semana en las diferentes categorías de la Copa Talento Colegial.

    En la categoría U18 masculina, el Instituto Bilingüe Internacional de Panamá empató el sábado 30 de agosto 0-0 ante el Colegio Bilingüe de Panamá, mientras que el Instituto Justo Arosemena cayó 1-4 frente al Instituto José Dolores Moscote.

    El domingo 31 de agosto, el Instituto Alberto Einstein venció 1-0 a la Academia Hebrea de Panamá y Magen David Academy superó 3-1 al Thomas Jefferson School Panamá.

    En la categoría U18 femenina, en la jornada del sábado, el Instituto Rubiano doblegó 6-0 al Oxford International School y el Instituto Panamericano perdió 0-2 ante el Instituto José Dolores Moscote.

    El domingo 31 de agosto, el Instituto Alberto Einstein sumó tres puntos al derrotar 1-0 al Metropolitan School of Panama, mientras que la Academia Interamericana de Panamá se impuso con un contundente 7-0 sobre el Balboa Academy.

    Categoría U14

    Por su parte, en la categoría U14 masculina, el sábado el Instituto Justo Arosemena venció 2-0 al Instituto Fermín Naudeau y el Colegio Pureza de María fue superado 0-1 por el Instituto Italiano Enrico Fermi.

    El domingo, las acciones continuaron con la victoria del Instituto Rubiano 5-2 sobre el Colegio Real de Panamá. El Colegio Javier igualó sin anotaciones con El Colegio de Panamá, el Instituto Alberto Einstein perdió 0-2 ante el International School of Panama y la Academia Interamericana de Panamá empató 1-1 frente al Metropolitan School of Panama.

    En la rama femenina de la categoría U14, el International School empató 0-0 con la Academia Interamericana de Panamá, mientras que el Colegio Real de Panamá goleó 10-0 al Colegio Javier. Además, la Academia Hebrea de Panamá venció 2-0 a Magen David Academy y el Colegio de Panamá cerró la jornada con un 0-0 frente al Colegio Brader.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


