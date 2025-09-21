Panamá, 21 de septiembre del 2025

    TEEN SPORT

    Vibrante jornada en la Liga W: empates, victorias y mucha emoción

    Jaime Heilbron
    La Liga W volvió a las canchas el sábado 20 de septiembre con cuatro partidos que pusieron a vibrar de emoción a todo el público presente. La jornada se llevó a cabo en el Yappy Park de Brisas del Golf.

    El primer encuentro de la jornada sabatina lo disputaron las Brader Raiders y las Águilas del Colegio Javier. El resultado final fue un empate sin goles.

    El segundo partido fue entre las Dolphins del International School of Panama y las Spartans del Colegio La Salle. Las Dolphins se llevaron la victoria 2-0, con goles de Suzanne Hoffman (22’) y Emily Hoffman (24’).

    El tercer enfrentamiento de la cartelera fue entre las Fighting Owls de la Academia Interamericana y las Eagles de El Colegio de Panamá. Las Fighting Owls ganaron 1-0, gracias al gol de Isabel Maduro (45’).

    El último cotejo de la jornada lo disputaron las Lions del Colegio Real y las Mustangs del Panamerican School. El resultado final fue un empate 1-1. Maryfer De Gracia (25’) adelantó a las Mustangs, pero Analida Velásquez (28’) igualó para las Lions.

    La acción continúa

    El fútbol femenino en la Liga W volverá el próximo sábado con otra cartelera de cuatro partidos en el Yappy Park de Paseo del Norte:

    • 8:30 a.m. – Colegio San Agustín vs. El Colegio de Panamá

    • 9:30 a.m. – Instituto Enrico Fermi vs. Panamerican School

    • 10:30 a.m. – Metropolitan School vs. Colegio Brader

    • 11:30 a.m. – Balboa Academy vs. Colegio La Salle

