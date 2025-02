Víctor Griffith sale lesionado en la derrota del St. Johnstone

Escuchar audio noticia

El volante panameño Víctor Griffith sufrió una lesión que lo obligó a salir en el minuto 22 del partido, en la caída del St. Johnstone 3-1 ante el Kilmarnock, en el Rugby Park, en la jornada 26 de la Premiership de Escocia.

Griffith, de 24 años, fue reemplazado por Stephen Duke-McKenna. En este encuentro, solo pudo entregar tres pases, ganó un duelo aéreo y terrestre; y realizó un despeje.

Los goles por el Kilmarnock los anotaron Liam Polworth (9’), Fraser Murray (56’) y Bobby Wales (60’); mientras que el descuento del St. Johnstone fue obra de Graham Carey.

Con esta derrota, el St. Johnstone se mantiene en la parte baja con 21 puntos, mientras que Kilmarnock se mantiene en la sexta posición con 31 puntos.

