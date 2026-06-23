Víctor Griffith se incorpora a Emelec tras su participación con Panamá en el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El mediocentro está entrenando con el club ecuatoriano tras su paso con la selección de Panamá en la Copa del Mundo 2026.

El futbolista panameño Víctor Griffith ya se reportó a la pretemporada del Club Sport Emelec de Ecuador, luego de su participación con la selección de Panamá como jugador reserva en la Copa del Mundo 2026.

Griffith, de 25 años, llega en un momento de continuidad competitiva tras haber visto acción en partidos amistosos con la selección frente a Brasil, Bosnia y Herzegovina y República Dominicana, encuentros en los que dejó buenas sensaciones con actuaciones consistentes.

El jugador afronta su primera campaña con el conjunto ecuatoriano, luego de su paso reciente por el St. Johnstone de Escocia, donde sumó experiencia en el fútbol europeo.

A lo largo de su carrera, el panameño también ha militado en el Santos de Guápiles de Costa Rica y en el Portland Timbers 2 de Estados Unidos, acumulando recorrido internacional en distintas ligas.

Con su incorporación al Emelec, Griffith buscará consolidarse en el plantel y continuar su desarrollo como lo hizo en la primera parte del certamen ecuatoriano.