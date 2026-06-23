Panamá, 23 de junio del 2026
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    Copa del Mundo

    Víctor Griffith se incorpora a Emelec tras su participación con Panamá en el Mundial 2026

    El mediocentro está entrenando con el club ecuatoriano tras su paso con la selección de Panamá en la Copa del Mundo 2026.

    Humberto Cornejo
    Víctor Griffith se incorpora a Emelec tras su participación con Panamá en el Mundial 2026
    Víctor Griffith en un entrenamiento con Emelec de Guayaquil. Foto: Tomada de @csemelec

    El futbolista panameño Víctor Griffith ya se reportó a la pretemporada del Club Sport Emelec de Ecuador, luego de su participación con la selección de Panamá como jugador reserva en la Copa del Mundo 2026.

    Griffith, de 25 años, llega en un momento de continuidad competitiva tras haber visto acción en partidos amistosos con la selección frente a Brasil, Bosnia y Herzegovina y República Dominicana, encuentros en los que dejó buenas sensaciones con actuaciones consistentes.

    El jugador afronta su primera campaña con el conjunto ecuatoriano, luego de su paso reciente por el St. Johnstone de Escocia, donde sumó experiencia en el fútbol europeo.

    A lo largo de su carrera, el panameño también ha militado en el Santos de Guápiles de Costa Rica y en el Portland Timbers 2 de Estados Unidos, acumulando recorrido internacional en distintas ligas.

    Con su incorporación al Emelec, Griffith buscará consolidarse en el plantel y continuar su desarrollo como lo hizo en la primera parte del certamen ecuatoriano.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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