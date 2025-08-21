Victorias cardíacas, goleadas y un póker marcan jornada inaugural de la Copa Talento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La primera fecha del segundo semestre de la Copa Talento Colegial tuvo de todo un poco en una jornada disputada en dos sedes: COS Sports Plaza y Eagles Stadium. Entre goleadas, blanqueadas, partidos apretados y triunfos agónicos sobre el final, el comienzo de este certamen ilusiona respecto a lo que está por venir.

Sub-18: Goleadas, blanqueadas y triunfos agónicos definieron la noche en COS Sports Plaza

AIP obtuvo victoria agónica sobre Moscote en la última jugada

Los Fighting Owls de la Academia Interamericana de Panamá obtuvieron un triunfo cardíaco sobre el Instituto José Dolores Moscote por 1-0. El único gol del partido vino en la última jugada, anotado por Thiago Chalmers tras un exquisito tiro libre de Santiago Typaldos.

El inicio del encuentro fue de estudio entre ambos equipos, como era de esperarse en un debut. El primer tiempo careció de oportunidades claras. Moscote intentó de afuera, mientras que AIP buscó por los costados sin éxito.

En la segunda parte, los Fighting Owls salieron decididos a ganar y poco a poco inclinaron la cancha. En los últimos 10 minutos, el arquero del Moscote, Anthony Arauz, se convirtió en figura.

Finalmente, en la última jugada llegó el gol de AIP con la combinación de Typaldos y Chalmers. Fue un triunfo agónico, pero merecido por lo demostrado en los 50 minutos de juego.

Magen David Academy cae goleado en inicio de la defensa del título ante Colegio Real

Los Hawks del Magen David Academy no tuvieron el comienzo esperado en su defensa del título Sub-18. Los Lions del Colegio Real de Panamá los derrotaron por 3-0, dominando de principio a fin.

Tras dos avisos en los primeros 10 minutos, el Colegio Real abrió el marcador al 12′, cuando Andrés Amado conectó al palo derecho tras un pase filtrado de Jake Fong.

Apenas iniciado el complemento, los Lions sorprendieron al Magen David Academy con el segundo gol, anotado por Angelo Simpson en los primeros segundos del segundo tiempo, ampliando la ventaja.

Cinco minutos después, Sebastián Sanjur, con un remate certero, convirtió tras un centro desde la izquierda de Simpson para el 3-0 definitivo.

El resto del encuentro fue de control absoluto de los Lions, que manejaron los tiempos e impidieron cualquier intento de reacción de los Hawks.

Eagles de El Colegio de Panamá derrotaron a Tigers de Smart Academy

En un partido parejo, los Eagles de El Colegio de Panamá vencieron 2-0 a los Tigers de Smart Academy.

El marcador se abrió al 14′ gracias a Zak Farrow tras un error defensivo. El segundo llegó de penal al 43′ por Manuel Chaluja.

Sub-14: Goleadas, empates y blanqueadas reinaron en Eagles Stadium

Póker de Gabriela Rodríguez y doblete de Isabela Dos Santos sellan victoria de Colegio Real sobre Brader

Una actuación majestuosa de Gabriela Rodríguez, con cuatro goles, y un doblete de Isabela Dos Santos, le dieron el triunfo a las Lions del Colegio Real por 6-0 sobre las Brader Raiders.

Rodríguez abrió el marcador al 7′, y en el 14′ ya firmaba un doblete. Al 19′ completó su primer hat-trick de la temporada, y en el segundo tiempo marcó su póker con un golazo de tiro libre.

Dos Santos selló la goleada al 47′ con su segundo tanto.

AIP derrota a Colegio Real 2-0 en un partido de mucha intriga

Los Fighting Owls de AIP vencieron a los Lions del Colegio Real por 2-0 en un duelo muy disputado.

Lucas Eleta, especialista a balón parado, abrió el marcador al 34′ con un golazo de tiro libre. Peter Guardia amplió al 49′ tras un centro desde la derecha.

Coyotes del Oxford International School y Hawks del Magen David Academy igualaron sin goles

En el último partido, Coyotes del Oxford International School y Hawks del Magen David Academy empataron 0-0 en un encuentro de corte defensivo.

La acción continúa

La Copa Talento Colegial sigue este fin de semana con una intensa cartelera: 8 partidos el sábado y 10 el domingo, en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.