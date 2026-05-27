Videoanalista del Barcelona, al servicio de Panamá para el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La estructura de análisis de Panamá también cuenta actualmente con el guatemalteco Alejandro Sosa y el panameño Jaime Alvarado.

La selección de Panamá sumó un refuerzo de peso silencioso en su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El campamento nacional contó este miércoles con la presencia del videoanalista español Guillem Escriu, un viejo conocido del entorno del técnico de la selección canalera, Thomas Christiansen, y actualmente integrante del primer equipo del FC Barcelona.

Escriu volvió a integrarse a la dinámica de la Roja luego de recibir el aval del conjunto blaugrana para colaborar con el cuerpo técnico panameño durante el proceso mundialista, según pudo conocer La Prensa.

La historia entre Christiansen y Escriu comenzó en noviembre de 2020, cuando el seleccionador panameño solicitó referencias al Barcelona para fortalecer el área de análisis de rendimiento y video dentro de la selección. El técnico hispano-danés apostó entonces por un perfil joven, especializado y con experiencia en una de las estructuras metodológicas más avanzadas del fútbol europeo.

Antes de aterrizar en Panamá, Escriu había trabajado cerca de cinco años en las categorías del club catalán. Su recorrido inició en el Juvenil A y posteriormente pasó al Barça B, funciones que desempeñó hasta junio de 2020. Actualmente, en su perfil profesional se describe como analista de rendimiento del primer equipo del Barcelona, cargo que ha ocupado durante las últimas dos temporadas.

En ese periodo, el conjunto azulgrana conquistó dos títulos ligueros bajo la dirección técnica del alemán Hansi Flick, consolidando además un modelo de trabajo altamente apoyado en herramientas tecnológicas.

Dentro de una selección nacional, el rol del videoanalista se ha convertido en una pieza fundamental del engranaje competitivo moderno. Sus labores van mucho más allá de editar videos o recopilar imágenes de partidos. El trabajo incluye el estudio detallado de rivales, elaboración de reportes tácticos, análisis de patrones ofensivos y defensivos, seguimiento individual de futbolistas y creación de material audiovisual para las sesiones técnicas del cuerpo técnico.

En el caso de Panamá, la estructura de análisis también cuenta actualmente con el guatemalteco Alejandro Sosa y el panameño Jaime Alvarado. Sosa se incorporó tras la salida de Escriu y ahora ambos trabajarán en conjunto dentro del departamento encargado de suministrar información táctica y audiovisual al cuerpo técnico liderado por Christiansen.

Panamá entrenó este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento de Burunga, instalación que continúa en desarrollo por parte de la Federación Panameña de Fútbol. Actualmente, el complejo ya cuenta con dos de las cuatro canchas naturales proyectadas para el CAR.

El recinto se ha convertido en una de las principales apuestas de la federación para elevar las condiciones de trabajo de las distintas selecciones nacionales.