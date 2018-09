La vigente campeona Stephens cae en cuartos de final del US Open

Primero fueron las cuatro oportunidades de quiebre que desperdició para sacar una ventaja temprana. Después, otras tres más que no pudo concretar.

Muy pronto, las aspiraciones de Sloane Stephens de revalidar su título del Abierto de Estados Unidos se habían esfumado.

La vigente campeona fue eliminada este martes al sucumbir 6-2, 6-3 ante la letona Anastasija Sevastova en los cuartos de final.

"No jugué bien los puntos importantes y no ganas partidos cuando no aprovechas las oportunidades”, dijo Stephens.

La estadounidense derrotó a Sevastova en la misma ronda el año pasado rumbo a la conquista de su primer título de Grand Slam, pero desperdició numerosas oportunidades para tomar una temprana ventaja en la revancha y nunca pudo remontar.

Sevastova, la cabeza de serie 19, se enfrentará a Serena Williams o a Karolina Pliskova en su primera semifinal en un Grand Slam.

Eso es mucho más lejos lo que pareció que Sevastova podría llegar alguna vez en el tenis cuando se retiró en mayo de 2013, con el cuerpo vapuleado por lesiones musculares y de la espalda. Regresó dos años más tarde a las competencias y finalmente avanzó en su tercera actuación consecutiva en cuartos en Flushing Meadows.