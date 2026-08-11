Vikingos y Universitarios reparten puntos en el cierre de la jornada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El CAI empató 2-2 ante Universitario en el cierre de la jornada 3 del Apertura 2026 de la LPF. Plaza Amador y Veraguas United lideran sus conferencias.

La tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) cerró con un empate vibrante 2-2 entre el Club Atlético Independiente (CAI) y el CD Universitario, resultado que terminó de definir el panorama en ambas conferencias.

En el estadio Agustín Muquita Sánchez, Universitario tomó ventaja con goles de Alexis Cundumí (21’) y Joel Clarke (45+2’), mostrando mayor volumen ofensivo durante la primera mitad. Sin embargo, el CAI reaccionó con contundencia en el complemento y, en apenas dos minutos, igualó el marcador con anotaciones de Juan González (61’) y Davis Contreras (63’), rescatando un punto en casa.

La jornada también dejó resultados importantes en el resto de los escenarios. San Francisco FC superó 3-1 a Herrera FC; Plaza Amador se llevó el Clásico Nacional al vencer 3-2 a Tauro FC; Veraguas United derrotó 1-0 a Unión Coclé; mientras que UMECIT FC empató sin goles con Árabe Unido y Sporting San Miguelito igualó 0-0 frente a Alianza FC.

Tras tres fechas, Plaza Amador lidera la Conferencia Este con siete puntos, seguido por Alianza FC (5). En el Oeste, el primer lugar lo ocupa Veraguas United, también con siete unidades, consolidando su buen arranque de torneo. San Francisco FC se mantiene como escolta con seis puntos, mientras que Herrera FC suma cuatro.

La cuarta jornada promete duelos clave en la parte alta de la tabla. El viernes 14 de agosto abrirán San Francisco FC y CAI. El sábado 15, CD Universitario enfrentará a Unión Coclé en el estadio de la Universidad Latina, mientras que UMECIT FC recibirá a Sporting San Miguelito en el COS Sports Plaza.

El domingo 16 se disputará uno de los partidos más atractivos, con Alianza FC enfrentando a Plaza Amador en el estadio Rommel Fernández. Ese mismo día, Herrera FC recibirá a Veraguas United en un duelo directo por el liderato del Oeste.

El cierre de la fecha será el lunes 17, cuando Tauro FC se mida ante Árabe Unido.