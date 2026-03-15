Vingegaard gana la París-Niza tras triunfo de Martínez en última etapa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Jonas Vingegaard se coronó campeón de la París-Niza tras la última etapa ganada por el francés Lenny Martínez en la jornada final.

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha proclamado ganador final de la 84 edición de la París Nizatras la disputa de la octava y última etapa, con un recorrido de 129,2 km con salida y meta en la capital de la Costa Azul, en la que se impuso el francés Lenny Martínez (Bahrain).

#ParisNice 🇫🇷 Daniel Felipe Martínez 🇨🇴 logra ser segundo 🥈 en la general, tras Jonas Vingegaard 🇩🇰 En la etapa, Lenny Martínez 🇫🇷 gana y Tejada 🇨🇴 es tercero. pic.twitter.com/BL7EA33c4f — Ciclismo en Grande (@ciclismoengrand) March 15, 2026

Vingeggard (Hillerslev, 29 años), doble ganador del Tour de Francia y de la Vuelta a España 2025, se anotó su victoria profesional número 45 y la tercera de la temporada. En la última jornada mantuvo un pulso con Lenny Martínez, quien le venció al esprint con un tiempo de 3h.06.43, a una media de 41,5 km/h.

#ParisNice🇫🇷 Jonas #Vingegaard🇩🇰 es el 1er escandinavo en ganar la competencia



Su victoria es la 4ª más amplia en la competencia:

1939 Maurice Archambaud +9:33

1937 Roger Lapébie +6:39

1934 Gaston Rebry +6:24

2026 Jonas Vingegaard +4:23 pic.twitter.com/UMIizYQYgp — Osvaldo de Arrascaeta Ramos (@OdeArrascaeta) March 15, 2026

El ciclista nórdico sucede en el palmarés de la prueba al estadounidense Matteo Jorgenson, ganador de las dos últimas ediciones.