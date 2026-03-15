Panamá, 15 de marzo del 2026

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    Ciclismo

    Vingegaard gana la París-Niza tras triunfo de Martínez en última etapa

    Jonas Vingegaard se coronó campeón de la París-Niza tras la última etapa ganada por el francés Lenny Martínez en la jornada final.

    EFE
    Vingegaard gana la París-Niza tras triunfo de Martínez en última etapa
    Jonas Vingegaard celebra tras ganar la carrera de París-Niza. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

    El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha proclamado ganador final de la 84 edición de la París Nizatras la disputa de la octava y última etapa, con un recorrido de 129,2 km con salida y meta en la capital de la Costa Azul, en la que se impuso el francés Lenny Martínez (Bahrain).

    Vingeggard (Hillerslev, 29 años), doble ganador del Tour de Francia y de la Vuelta a España 2025, se anotó su victoria profesional número 45 y la tercera de la temporada. En la última jornada mantuvo un pulso con Lenny Martínez, quien le venció al esprint con un tiempo de 3h.06.43, a una media de 41,5 km/h.

    El ciclista nórdico sucede en el palmarés de la prueba al estadounidense Matteo Jorgenson, ganador de las dos últimas ediciones.

    EFE

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