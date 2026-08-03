Vini Jr., Bernardo Silva y Brahim se incorporan a la pretemporada del Real Madrid

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los futbolistas Bernardo Silva, Vinicius Junior y Brahim Díaz se incorporaron este lunes a la pretemporada del Real Madrid, que arrancó los entrenamientos el pasado 13 de julio y afronta ahora su cuarta semana de preparación.

Tras su participación en el Mundial, el centrocampista portugués, el delantero brasileño y el atacante marroquí pasaron en la mañana de este lunes el pertinente reconocimiento médico antes de ponerse a las órdenes de Jose Mourinho, según informó el Real Madrid en un comunicado.

🤩 ¡Aquí están! 🤩

✅ Reconocimiento médico

🏥 Hospital Blua @Sanitas Valdebebas & Ciudad Real Madrid pic.twitter.com/Jl6CRpPohQ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 3, 2026

Tras firmar autógrafos a las puertas de la clínica, Bernardo Silva, el tercer fichaje en sumarse a la disciplina blanca después de la llegada la semana pasada del neerlandés Denzel Dumfries y el español Carlos Espí, declaró sentirse “muy feliz” de estar en el Real Madrid.

Por su parte, tras caer ante Francia en los cuartos de final del Mundial, el internacional marroquí Brahim Díaz, que cumplió este lunes 27 años, completó el primer entrenamiento del día en la Ciudad Real Madrid y comenzó la que será su sexta temporada en club merengue, entidad por la que fichó en enero de 2019 procedente del Manchester City.

En la sesión, que tuvo lugar en la Ciudad Real Madrid y a la que también se incorporó Vinicius Junior, que vuelve de vacaciones tras poner fin a su andadura en el Mundial con la eliminación en octavos de final de Brasil a manos de Noruega, los titulares del partido del pasado sábado ante el Fiorentina (2-2) realizaron trabajo específico.

El resto de la plantilla comenzó la sesión con trabajo físico y ejercicios de presión. A continuación, los jugadores completaron series de combinaciones y finalizaron el entrenamiento con ejercicios de definición, señaló el club blanco en una nota en su web.

El defensor Dean Huijsen se ejercitó al margen en el interior de las instalaciones y sobre el césped sin balón, mientras que Raúl Asencio, Eder Militão, Ferland Mendy y Rodrygo Goes continúan con sus respectivos procesos de recuperación.