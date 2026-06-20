Vinícius acelera el paso y comparte el trono del MVP con Balogun

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El brasileño y el estadounidense protagonizan un arranque de torneo histórico, impulsando a sus selecciones mientras inscriben sus nombres en los libros de récords.

La Copa del Mundo 2026 continúa dejando nombres propios grabados en la historia.

Entre ellos destacan Vinícius Júnior y Folarin Balogun, los únicos futbolistas que han recibido el premio al Jugador del Partido en sus dos primeras presentaciones del certamen.

Vinícius Júnior

Tras la contundente victoria de Brasil por 3-0 sobre Haití en la fase de grupos, Vinícius Júnior no solo lideró el ataque de la Canarinha con un gol y una asistencia, sino que también alcanzó una marca simbólica al igualar los dos goles mundialistas de una leyenda como Ronaldinho.

Lo llamativo de este registro no es únicamente la igualdad en la cifra, sino la rapidez con la que el actual número 7 de Brasil ha llegado a ella.

Mientras que Ronaldinho necesitó diez partidos entre las Copas del Mundo de 2002 y 2006 para acumular dos goles y cuatro asistencias, Vinícius ya suma tres tantos y tres asistencias en apenas seis encuentros mundialistas.

Imagen de archivo de Ronaldinho en un partido de exhibición en Venezuela. EFE/ Ronald Peña

Sin embargo, la influencia de Vinícius en el torneo trasciende tanto a su selección como a su club.

El brasileño (2 goles y 1 asistencia) inscribe su nombre junto al argentino Jorge Valdano, que en México 1986 aportó dos goles y una asistencia para Argentina en sus dos primeras presentaciones y al francés Karim Benzema, quien brilló en el mundial de Brasil 2014 al acumular tres goles y dos asistencias en el mismo lapso.

Convirtiéndolo en el tercer jugador del Real Madrid que alcanza semejante producción ofensiva al inicio de una Copa del Mundo.

Vinícius Júnior disputa el balón con Hannes Delcroix de Haití durante un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026. EFE/ Sebastiao Moreira

Folarin Balogun

La principal referencia ofensiva de Estados Unidos volvió a ser determinante en la victoria por 2-0 sobre Australia.

Balogun presionó la salida rival y provocó el error que desembocó en el primer gol del encuentro, confirmando una vez más su importancia dentro del conjunto coanfitrión.

El delantero también mantiene vigente otro registro destacado gracias a su explosivo debut frente a Paraguay, cuando firmó un doblete que lo convirtió en el primer jugador desde Miroslav Klose (Japón 2002) en marcar dos goles antes del minuto 31 en su primer partido como titular en una Copa del Mundo.

Folarin Balogun celebra el tercer gol de Estados Unidos durante el partido frente a Paraguay por la fase de grupos del Mundial 2026. EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE

La Copa del Mundo 2026 sigue consolidándose como un torneo repleto de sorpresas y de constantes movimientos en los libros de récords.

En un escenario donde lo inesperado se ha convertido en una constante, actuaciones como las de Vinícius Júnior y Folarin Balogun van más allá de una simple estadística.

Ambos futbolistas están construyendo capítulos propios dentro del torneo, estableciendo marcas destacadas mientras impulsan las aspiraciones de sus respectivas selecciones.