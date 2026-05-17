Vinícius, sustituido tras pedir el cambio por molestias

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

Nota de Prensa NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

El brasileño salió lesionado en el duelo entre el Real Madrid y el Sevilla FC tras presentar dolores en la pierna derecha.

El brasileño Vinícius Junior, delantero del Real Madrid, dejó el terreno de juego en el partido ante el Sevilla en el minuto 77 tras pedir el cambio por notar molestias en la pierna derecha.

El ‘7’ madridista, autor del 1-0 en el partido que se disputa en el Sánchez Pizjuán, no pudo completar el encuentro y en el banquillo se colocó hielo en la tibia.

Cambio tras el que su técnico, Álvaro Arbeloa, tranquilizó sobre el estado de salud de ‘Vini’: “Son solo molestias y nada de que preocuparse”, señaló.

Por ello, Vinícius, salvo contratiempo de última hora, formará parte de la lista de convocados para el Mundial que hará pública este lunes el seleccionador brasileño Carlo Ancelotti.