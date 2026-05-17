Panamá, 17 de mayo del 2026

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    Susto

    Vinícius, sustituido tras pedir el cambio por molestias

    El brasileño salió lesionado en el duelo entre el Real Madrid y el Sevilla FC tras presentar dolores en la pierna derecha.

    EFE
    Vinícius, sustituido tras pedir el cambio por molestias
    El delantero del Real Madrid Vinícius Jr (d) durante el partido de la jornada 37 de contra el Sevilla. EFE/José Manuel Vidal

    El brasileño Vinícius Junior, delantero del Real Madrid, dejó el terreno de juego en el partido ante el Sevilla en el minuto 77 tras pedir el cambio por notar molestias en la pierna derecha.

    El ‘7’ madridista, autor del 1-0 en el partido que se disputa en el Sánchez Pizjuán, no pudo completar el encuentro y en el banquillo se colocó hielo en la tibia.

    Cambio tras el que su técnico, Álvaro Arbeloa, tranquilizó sobre el estado de salud de ‘Vini’: “Son solo molestias y nada de que preocuparse”, señaló.

    Por ello, Vinícius, salvo contratiempo de última hora, formará parte de la lista de convocados para el Mundial que hará pública este lunes el seleccionador brasileño Carlo Ancelotti.

    EFE

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