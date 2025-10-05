¡Viva Panamá! Selección conquista el Panamericano Sub-23 de béisbol tras vencer a Puerto Rico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Panamá se coronó campeona del torneo Panamericano Sub-23 de béisbol al imponerse este sábado por 4-1 a Puerto Rico, en el estadio Mariano Rivera.

Con un ataque oportuno y una sólida labor desde el montículo, el equipo aseguró el título, que se había puesto como objetivo.

El duelo inició cerrado, pero Panamá encontró el camino en la parte baja de la cuarta entrada. Edwin Hidalgo abrió la pizarra tras ser impulsado por un sencillo de Héctor Rayo, encendiendo la celebración en las gradas.

El golpe decisivo llegó en el quinto episodio. Con dos outs en la cuenta, los locales fabricaron tres carreras que prácticamente sentenciaron el compromiso. Eduardo Tait, Hidalgo y Germain Ruiz cruzaron el plato para poner la ventaja 4-0, que resultó determinante en el desarrollo del juego.

Puerto Rico reaccionó en la alta del sexto tramo con una carrera, producto de un imparable de Edrick Félix que permitió a Luis González llegar al plato. Sin embargo, la amenaza no pasó a mayores gracias al dominio del abridor panameño Adriel González.

El derecho lanzó la ruta completa y se convirtió en la gran figura del encuentro. En nueve entradas apenas permitió cuatro imparables aislados, otorgó tres boletos, ponchó a siete rivales y se acreditó su segunda victoria del certamen. La derrota quedó en el registro del abridor Ramón Rodríguez, que en dos episodios de labor toleró tres incogibles y recetó tres ponches.

En la ofensiva panameña destacaron Hidalgo, de 3-2 con dos anotadas, y Ruiz, también de 3-2 con un doble, dos empujadas y una anotada. Por los boricuas sobresalieron González (3-1, una anotada), Félix (3-1, una empujada), Jan Reyes (3-1) y Gilberto Torres (3-1).

El torneo también definió al tercer clasificado al Mundial Sub-23. En el duelo por el tercer puesto, Cuba derrotó 5-4 a México en extrainnings. Raidel Sánchez fue el héroe ofensivo de los cubanos con dos imparables y tres carreras impulsadas, mientras que Yuniel Batista se llevó el triunfo desde el montículo. Manuel Urias, con dos remolques, fue el más destacado por el equipo mexicano.