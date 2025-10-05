Panamá, 05 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    ¡Viva Panamá! Selección conquista el Panamericano Sub-23 de béisbol tras vencer a Puerto Rico

    Guillermo Pineda G.
    ¡Viva Panamá! Selección conquista el Panamericano Sub-23 de béisbol tras vencer a Puerto Rico
    AME5288. LA CHORRERA (PANAMÁ), 04/10/2025.- Jugadores de Panamá celebran con la copa este sábado, al ganar un partido del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-23 entre Panamá y Puerto Rico en el estadio Mariano Rivera, en La Chorrera (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

    La selección de Panamá se coronó campeona del torneo Panamericano Sub-23 de béisbol al imponerse este sábado por 4-1 a Puerto Rico, en el estadio Mariano Rivera.

    Con un ataque oportuno y una sólida labor desde el montículo, el equipo aseguró el título, que se había puesto como objetivo.

    ¡Viva Panamá! Selección conquista el Panamericano Sub-23 de béisbol tras vencer a Puerto Rico
    AME5284. LA CHORRERA (PANAMÁ), 04/10/2025.- Adriel González de Panamá celebra este sábado, en un partido del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-23 entre Panamá y Puerto Rico en el estadio Mariano Rivera, en La Chorrera (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

    El duelo inició cerrado, pero Panamá encontró el camino en la parte baja de la cuarta entrada. Edwin Hidalgo abrió la pizarra tras ser impulsado por un sencillo de Héctor Rayo, encendiendo la celebración en las gradas.

    El golpe decisivo llegó en el quinto episodio. Con dos outs en la cuenta, los locales fabricaron tres carreras que prácticamente sentenciaron el compromiso. Eduardo Tait, Hidalgo y Germain Ruiz cruzaron el plato para poner la ventaja 4-0, que resultó determinante en el desarrollo del juego.

    Puerto Rico reaccionó en la alta del sexto tramo con una carrera, producto de un imparable de Edrick Félix que permitió a Luis González llegar al plato. Sin embargo, la amenaza no pasó a mayores gracias al dominio del abridor panameño Adriel González.

    ¡Viva Panamá! Selección conquista el Panamericano Sub-23 de béisbol tras vencer a Puerto Rico
    AME5286. LA CHORRERA (PANAMÁ), 04/10/2025.- Germain Ruiz de Panamá reacciona este sábado, en un partido del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-23 entre Panamá y Puerto Rico en el estadio Mariano Rivera, en La Chorrera (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

    El derecho lanzó la ruta completa y se convirtió en la gran figura del encuentro. En nueve entradas apenas permitió cuatro imparables aislados, otorgó tres boletos, ponchó a siete rivales y se acreditó su segunda victoria del certamen. La derrota quedó en el registro del abridor Ramón Rodríguez, que en dos episodios de labor toleró tres incogibles y recetó tres ponches.

    En la ofensiva panameña destacaron Hidalgo, de 3-2 con dos anotadas, y Ruiz, también de 3-2 con un doble, dos empujadas y una anotada. Por los boricuas sobresalieron González (3-1, una anotada), Félix (3-1, una empujada), Jan Reyes (3-1) y Gilberto Torres (3-1).

    El torneo también definió al tercer clasificado al Mundial Sub-23. En el duelo por el tercer puesto, Cuba derrotó 5-4 a México en extrainnings. Raidel Sánchez fue el héroe ofensivo de los cubanos con dos imparables y tres carreras impulsadas, mientras que Yuniel Batista se llevó el triunfo desde el montículo. Manuel Urias, con dos remolques, fue el más destacado por el equipo mexicano.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ilegal, abusivo e inconstitucional: Exmagistrados advierten sobre el reglamento de la Contraloría que permite secuestros. Leer más
    • ¿Cómo conseguir empleo en el Canal de Panamá? Se abrirán vacantes para nuevos proyectos. Leer más
    • Quiénes pueden recibir el descuento del 25% en los pasajes aéreos en Panamá. Leer más
    • Nuevas reglas de MiBus: qué cambia en la seguridad de metrobuses y zonas pagas. Leer más
    • IMA: horario y puntos de venta de las Agroferias para este viernes 3 de octubre. Leer más
    • Metro de Panamá abre licitación por $278 millones para construir teleférico en San Miguelito y Panamá. Leer más
    • Capac decide ir a mediación antes de negociar convención colectiva con Suntracs. Leer más