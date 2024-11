Vivas observó mejoría; Calvo cree que la serie está abierta

Escuchar audio noticia

El director de Costa Rica, Claudio Vivas, expresó que a pesar de la derrota su equipo ha mejorado en el estilo de juego y que el resultado (1-0) maquilla todo lo ocurrido el jueves en el Estadio Nacional, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

“El análisis es que ellos vienen con un proceso largo, con un técnico que viene de dirigir la eliminatoria anterior hasta la actualidad. Tiene jugadores que ya encontraron el diseño del sistema y tiene buenos jugadores, pero nosotros también tenemos lo nuestro”, dijo Vivas en conferencia de prensa.

“No despreciemos nuestro fútbol por haber perdido 1-0 de local y por ampliar esa diferencia para seis partidos. Me parece que deberían hacer unos análisis más profundos. Verificar dónde está situado nuestro fútbol en Centroamérica”.

El segundo partido de esta eliminatoria se disputará el lunes 18 de noviembre, en el estadio Rommel Fernández, a partir de las 9:00 p.m.

“En estilo de juego hicimos cosas buenas. El resultado maquilla todo”, señaló Vivas.

“Nos da bronca haber perdido, nos da impotencia, rebeldía, pero estamos de pie y vamos hacia adelante. Esto no es para rendirse, esto es para valientes”, añadió.

Por su parte, el capitán del elenco costarricense, Francisco Calvo, expresó que aún no está definida esta llave.

“Panamá también ha evolucionado, tiene una idea plasmada. Nosotros seguimos siendo una selección. Obviamente, ya más consolidada, pero seguimos en ese proceso. Ya tenemos una base, el técnico ha respetado la base, y eso se ve en la cancha”, manifestó Calvo en una entrevista a Juanxo Villaverde de ESPN.

“Nos faltó el gol. Hoy nos faltó el gol, creo. Si no hubiera sido por el penal, no sé qué hubiera pasado. Antes nos veíamos físicamente un poco por debajo, en la intensidad un poco por debajo. Ya hoy no. Pienso totalmente positivo de que la serie está totalmente abierta”, finalizó.