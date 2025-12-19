Panamá, 19 de diciembre del 2025

    Organización

    Voluntarios Panamá 2026: Convocatoria para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

    Humberto Cornejo
    Voluntarios Panamá 2026: Convocatoria para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud
    Miembros del Comité Organizador de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Foto: Elysée Fernández

    El Comité Organizador de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 ha lanzado oficialmente el Programa de Voluntarios, una convocatoria que busca involucrar a la ciudadanía en la organización de este evento multideportivo de gran envergadura.

    Con el inicio del evento programado para el 2026, esta iniciativa se convierte en una oportunidad única para que la población sea parte activa de un evento histórico, mientras adquieren formación y experiencia en la gestión de grandes competiciones internacionales.

    El programa se destaca por ofrecer una formación académica oficial, a través de un Diplomado Académico de 120 horas, que será impartido en colaboración con la Universidad Latina de Panamá. Este diplomado será una pieza clave en la capacitación de los voluntarios, quienes recibirán formación tanto en la gestión general de eventos deportivos como en áreas específicas que abarcan desde operaciones y logística hasta atención a atletas y delegaciones.

    Voluntarios Panamá 2026: Convocatoria para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud
    Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá, durante la conferencia de Prensa. Foto: Elysée Ferández

    “Tenemos un programa muy, muy completo, y como mencionamos en la conferencia de prensa, son 120 horas de capacitación que van a ayudar a todos nuestros jóvenes y todos los que, tanto mujeres como hombres, se inscriban en este programa. Un programa de capacitación que va a dejar un legado importante con estos Cuartos Juegos Suramericanos”, dijo Anamae Orillac, directora general de los Juegos.

    Los voluntarios tendrán la oportunidad de involucrarse en 13 áreas funcionales, que incluyen roles clave como logística, protocolo, comunicación y atención a los espectadores, entre otros.

    “Los voluntarios son el corazón de los Juegos. Son quienes reciben, orientan, acompañan y hacen posible que cada experiencia fluya con calidez, eficiencia y espíritu deportivo. Son la primera sonrisa y muchas veces el último recuerdo que se llevan nuestros atletas y delegaciones”, afirmó Orillac.

    Voluntarios Panamá 2026: Convocatoria para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud
    Anamae Orillac, directora general de los Juegos. Foto: Elysée Fernández

    Por su parte, Raquel Pazos, directora de servicio a los Juegos, resaltó el papel fundamental de la Universidad Latina en la formación y captación de los voluntarios.

    “La Universidad Latina fue la postulante más fuerte en este proceso y fue a quienes decidimos darle el voto de confianza para que pudieran apoyarnos en todo lo que es el proceso, desde la captación de los voluntarios hasta la formación y finalmente la puesta en práctica, que son los mismos juegos”, mencionó.

    Con la meta de contar con 3,000 a 3,500 voluntarios inscritos, el proceso de selección incluirá entrevistas para definir a los voluntarios que participarán en las distintas áreas operativas de los Juegos.

    “Estamos hablando de alrededor de 13 áreas funcionales, desde alimentación, transporte, logística, prensa”, detalló Pazos.

    Voluntarios Panamá 2026: Convocatoria para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud
    Raquel Pazos, directora de servicio a los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Foto: Elysée Fernández

    Las inscripciones al Programa de Voluntarios ya están abiertas y los interesados pueden registrarse en el apartado correspondiente de la página web oficial de Panamá 2026 (www.jsjpanama2026.com).

    Esta justa deportiva se llevará a cabo del 12 al 25 de abril 2026, que reunirá a 15 países y más de mil atletas.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


