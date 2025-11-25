Vuelta a Chiriquí 2025: Mudarra lidera la general con dos triunfos en cuatro días

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El costarricense Pablo Mudarra fortaleció su posición al frente de la XLV edición de la Vuelta Ciclista Internacional a Chiriquí, Copa Telca, tras imponerse este lunes en la cuarta etapa del evento.

La jornada, que cubrió 144.6 kilómetros entre David, Paso Canoas, Finca Blanco y Solano, marcó el segundo triunfo de etapa para el corredor del Colono Bikestation Kolbi.

Mudarra completó el recorrido en un tiempo de 3 horas, 25 minutos y 11 segundos, mostrando consistencia en un tramo que exigió resistencia y control del pelotón. Con este resultado, elevó su acumulado en la clasificación general a 10 horas, 22 minutos y 16 segundos, manteniéndose como líder sólido luego de cuatro días de competencia.

El pelotón avanza rumbo a Solano durante la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista Internacional a Chiriquí. Cortesía

El cubano Ricardo Delgado cruzó la meta en segunda posición, mientras que Joseph Ramírez, también del Colono Bikestation Kolbi, finalizó tercero, completando un podio que reflejó la dinámica de la etapa. La actuación de Ramírez también le permitió sostener su protagonismo en la tabla general.

Tras la cuarta jornada, Mudarra encabeza la clasificación general individual, seguido por su compañero Joseph Ramírez y por el beliceño Derrick Chavarría, del Tag Cycling Team. Ambos se encuentran a 15 segundos del líder, manteniendo la disputa por los primeros puestos de cara a las etapas restantes.

Entre los panameños, Bolívar Espinosa, del Senafront Rali, continúa siendo el mejor ubicado en la general. Se mantiene en la octava posición, con un retraso de 53 segundos, dentro de un grupo que ha mostrado regularidad a lo largo del evento.

En las otras categorías, Emanuel Viane, del Rali Far Express, domina la clasificación Junior, mientras que Fernando Ureña, de la Fundación Caminos de Omar, conserva el liderato en la categoría Master.

La competencia sigue este martes con la quinta etapa, que marcará el regreso de la montaña al recorrido.

Los ciclistas deberán enfrentar un trazado de 101.1 kilómetros entre David, la entrada de San Andrés, Solano y Volcán, un sector que podría redefinir los tiempos y ofrecer nuevas oportunidades en la lucha por el título general.