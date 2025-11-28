Vuelta a Chiriquí: El costarricense Joseph Ramírez se lleva los honores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Joseph Ramírez colocó la bandera de Costa Rica en lo más alto del ciclismo regional al conquistar este viernes la XLV Vuelta Internacional a Chiriquí, Copa Telca, una edición que terminó confirmando el dominio absoluto del equipo Colono Bikestation Kolbi. El ciclista tico firmó una actuación consistente durante las ocho etapas y cerró la general con un tiempo total de 18 horas, 38 minutos y 38 segundos, resultado que lo consagró como el nuevo monarca de la tradicional prueba chiricana.

Bajo un fuerte sol con algo de nubes sobre el centro histórico de David se dio la partida con hora y media de retraso debido a los desfiles escolares por la celebración de la Independencia de Panamá de España.

El público, que no faltó a la cita para el último día, presenció la superioridad costarricense fue tal que los compañeros de Ramírez completaron el podio general. Alejandro Granados finalizó segundo a 37 segundos, mientras que Sergio Arias, ganador en días previos, terminó tercero a 59 segundos del líder. Entre los tres controlaron los momentos decisivos de la competencia, impusieron el ritmo en la montaña el miércoles en La Chancleta y mostraron una solvencia colectiva que neutralizó cualquier intento de ataque de los equipos panameños y del resto de la región.

En cuanto a la representación nacional, el mejor panameño de la clasificación fue el colonense Randish Abdul Lorenzo, del equipo Policía Nacional-Aeronaval, ubicado décimo a 22 minutos y 31 segundos de Ramírez. Hasta la séptima etapa ese honor le pertenecía a Bolívar Araúz, del Senafront-Rali, pero la dureza del cierre lo relegó posiciones en la clasificación final.

La última etapa, disputada en un circuito urbano en David Este, fue un espectáculo de velocidad y estrategia. El recorrido de 88 kilómetros consistió en 16 vueltas que pasaban por el sector de Barrio Bolívar y la Loma Colorada, un trazado que combinó rectas rápidas con zonas técnicas que obligaron a los ciclistas a sostener la concentración hasta el último instante. Con la general prácticamente definida, el protagonismo del día recayó en los hombres rápidos del pelotón.

El dominicano Alberto Ramos se adjudicó la victoria del viernes al lanzar un sprint impecable que le permitió cruzar la meta con un registro de 1 hora, 58 minutos y 48 segundos. Muy cerca llegó el tico Jason Huertas, del ManzaTé–La Selva–Scott, quien cerró segundo con el mismo tiempo. El beliceño Derrick Chavarría, del Tag Cycling Team, completó el podio de la jornada al entrar tercero a un segundo, en un final apretado que encendió al público chiricano.