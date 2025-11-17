Warriors, Legends, Dragons y Titans aseguran su lugar en las finales de Ludos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este fin de semana se celebraron las semifinales de Ludos Basketball en sus categorías Sub-14 y Sub-18. Los cuatro partidos se disputaron en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

Sub-14: Warriors vencen a Eagles; Legends sorprenden a Golden Eagles

La primera semifinal Sub-14 del fin de semana se disputó el sábado en la tarde con el enfrentamiento entre los invictos Warriors del Centro Chino Panameño y los Eagles de El Colegio de Panamá. Los Warriors continuaron su paso firme en el torneo, derrotando a los Eagles por un marcador de 49-41.

El Centro Chino Panameño venció a El Colegio de Panamá para clasificar a la final Sub-14 de Ludos Basketball. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

Los 22 puntos de Andrés Mock fueron cruciales para los Warriors. Los mayores anotadores de los Eagles fueron Fernando Rodríguez y Juan Felipe Ortega, ambos con 11 puntos.

El domingo se enfrentaron los Legends de la Academia Hebrea y los invictos Golden Eagles del Instituto Justo Arosemena. Los Legends sorprendieron, llevándose el triunfo por 67-62.

Los Legends de la Academia Hebrea sorprendieron a los Golden Eagles del IJA y avanzaron a la final Sub-14 de Ludos. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

Jaim Eshkenazi fue el jugador más determinante de los Legends, aportando 26 puntos y afianzándose como uno de los candidatos a jugador más valioso de la temporada. Por los Golden Eagles, Lucio Sucre anotó 26 y Derek Macis 21.

Sub-18: Dragons sorprenden a Águilas; Titans mantienen paso firme

La primera semifinal de la categoría Sub-18 se celebró el sábado entre los Balboa Dragons y las Águilas del Colegio Javier. Los Dragons remontaron sobre el final para ganar en tiempo extra 62-51, sorprendiendo y quitándole el invicto a las Águilas.

Los Balboa Dragons sorprendieron a las Águilas del Colegio Javier para avanzar a la final de Ludos. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

Balboa se benefició de un ataque balanceado. Derek De Janon anotó 14 puntos, Luke McConico 13, Ozzie Kligman 11 y Alberto Mock 10. Por las Águilas, Roberto Portillo aportó 16 unidades y Alejandro Luque 11.

En la segunda semifinal, celebrada el domingo, se enfrentaron los invictos Titans del Instituto Alberto Einstein y los Spartans del Colegio La Salle. Los Titans triunfaron por un marcador de 56-45, manteniendo su foja perfecta y su condición de favoritos al campeonato.

Los Titans del Instituto Alberto Einstein derrotaron a los Spartans del Colegio La Salle para clasificar a la final. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa.

El impacto ofensivo del Instituto Alberto Einstein vino por parte de varios jugadores: Eli Kraselnick aportó 12 puntos, mientras que Soly Setton, Ezra Attia y Andre Setton anotaron 11. Carlos Berrocal, con 17 puntos, fue el jugador más destacado del Colegio La Salle.

Detalles de las finales

Las finales Sub-14 y Sub-18 de Ludos Basketball se celebrarán este domingo 23 de noviembre en el Nike Arena de COS Sports Plaza bajo el siguiente itinerario:

Centro Chino Panameño vs. Academia Hebrea – 5:00 p.m. (Sub-14)

Instituto Alberto Einstein vs. Balboa Academy – 7:30 p.m. (Sub-18)