Panamá, 24 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TENIS

    Wawrinka: ‘No estoy aquí solo para decir adiós’

    Stanislas Wawrinka se despidió del Abierto de Australia ante Taylor Fritz, reafirmando su espíritu competitivo y su deseo de seguir empujando sus límites en su año final.

    EFE
    Wawrinka: ‘No estoy aquí solo para decir adiós’
    Stan Wawrinka of Switzerland reacts to crowd applause following the Men’s 3rd round match against Taylor Fritz of USA on day 7 of the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 24 January 2026. (Tenis, Suiza) EFE/EPA/LUKAS COCH

    Agradecido por el ambiente y convencido de que aún puede competir al máximo nivel, el suizo Stanislas Wawrinka se despidió del Abierto de Australia tras caer ante el estadounidense Taylor Fritz, aunque recordó que no está compitiendo “solo para decir adiós”.

    El suizo, campeón en Melbourne en 2014 y en pleno año de despedida del circuito, destacó el valor emocional y competitivo de su paso por el torneo y dijo que “jugar con esta atmósfera fue realmente especial. El nivel fue alto y me empujó”, señaló en una rueda de prensa.

    “Disfruté mucho, incluso si fue mi último partido aquí en Melbourne”, añadió. Wawrinka se mostró satisfecho con su rendimiento reciente, impulsado por la United Cup y el propio Abierto de Australia.

    “No estoy sorprendido por mi nivel porque sé cuánto he trabajado para llegar hasta aquí. La United Cup fue un comienzo perfecto, me permitió jugar contra grandes jugadores y ganar confianza”, explicó, pero añadió que su objetivo para este año no cambia: “siempre será empujar mis límites”.

    Sobre su gira de despedida, subrayó que su mentalidad sigue siendo competitiva: “no estoy haciendo un año para decir adiós en cada torneo. Sigo siendo un competidor y quiero ganar, pero también disfrutar de los momentos con los aficionados”.

    El helvético recordó con especial emoción su reciente victoria en cinco sets en Melbourne y dijo que “nunca había sentido tanto apoyo ni tanta emoción en la pista” y añadió que “fue realmente especial”.

    El suizo se aferró hoy a sus opciones, que perdió en cuatro mangas 7-6(5), 2-6, 6-4 y 6-4 frente al estadounidense Taylor Fritz, que se citará con el italiano Lorenzo Musetti en octavos.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Cobre Panamá anuncia que contratará a 700 personas para el procesamiento del material rocoso en la mina. Leer más
    • IMA anuncia lugares de venta de las Agroferias para el jueves 22 y viernes 23 de enero. Leer más
    • Pago del Cepanim para jubilados depende de reglamentación y tabla oficial del MEF. Leer más
    • Contralor reduce a $1,000 el límite de refrendo a la alcaldesa de San Miguelito en medio de conflicto por la basura. Leer más
    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • Minuto a minuto: Jueza deja fuera del juicio a Aaron Mizrachi por un amparo. Leer más
    • Concurso General de Becas del Ifarhu 2026: este viernes vence el plazo de postulación. Leer más