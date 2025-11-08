WBSC Américas reprograma la Copa América y Pandeportes anuncia conferencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol Americas (WBSC) confirmó este sábado que la Copa América de Béisbol, programada inicialmente para celebrarse en Panamá del 13 al 22 de noviembre de 2025, será reprogramada para una nueva fecha, debido al incumplimiento del promotor privado encargado de organizar el evento.

En un comunicado oficial, la entidad explicó los motivos de la decisión, señalando que el incumplimiento afecta la realización del torneo continental.

“Siguiendo las pautas y cabal cumplimiento de las directrices de la WBSC Américas Béisbol en su guía para propuestas de organización de eventos internacionales, se reprogramará la Copa América de Béisbol para realizarse en una próxima fecha”, hizo pública la organización.

“Por incumplimiento del promotor privado que llevaría a cabo la copa desde el 13/11 al 22/11/2025 en Panamá, causa por la cual se impediría la instalación del evento, participación de los atletas, estadía, transporte y seguridad que conlleva la realización de este tipo de eventos”, agregó.

De igual forma, notificó que el 12 de noviembre se ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer a más detalles.

Panamá lamenta la postergación de la Copa América de Béisbol 2025. ⚾

El Gobierno Nacional, a través de Pandeportes, reafirma su compromiso con el deporte y con nuestros atletas. 🇵🇦⚾ #Pandeportes #Panamá #Béisbol pic.twitter.com/BiqfirgjK8 — Pandeportes (@Pandeportes) November 8, 2025

Mientras tanto, el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) también anunció una conferencia de prensa para este domingo 9 de noviembre a la 1:30 p.m., en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz, con el objetivo de ofrecer información adicional sobre la situación del torneo.

Por su parte, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) también hizo público la cancelación del evento y Aracelis León, presidente de la WBSC América, les informó sobre la decisión.

“Fedebeis agradece enormemente el trabajo, empeño y dedicación de nuestro cuerpo técnico, de nuestros peloteros y de nuestro equipo de trabajo que dedicó horas de entrenamientos, para dejar en alto el nombre de Panamá”, publicó.