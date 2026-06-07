Wembanyama antes del Juego 3: ‘Tenemos que capitalizar nuestros esfuerzos’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La estrella de los Spurs reconoció que han desperdiciado oportunidades valiosas en las dos primeras derrotas ante los Knicks.

El francés Victor Wembanyama, estrella de los San Antonio Spurs, aseguró este domingo que la mayor lección aprendida en las dos primeras derrotas en las Finales de la NBA contra los New York Knicks es la necesidad de “capitalizar” sus esfuerzos.

Así lo dijo en la rueda de prensa previa al tercer encuentro de las Finales, fijado este lunes en el Madison Square Garden solo tres días después de que los Spurs estropearan en los últimos segundos la que sería una épica remontada de 14 puntos contra los Knicks en San Antonio.

“Tenemos que capitalizar, aprovechar de verdad todos los esfuerzos que hicimos. Se sintió como que hicimos mucho, hicimos muchas cosas mal, pero también fuimos incansables y seguimos empujando, pero de alguna manera desperdiciamos ese esfuerzo”, aseguró Wembanyama.

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“Aunque sé que no está desperdiciado, porque las lecciones se aprenden y sé que no vamos a cometer otra vez los errores del pasado, en un momento como este necesitamos hacer que todas esas cosas realmente cuenten”, añadió.

Wembanyama cometió dos graves errores en el tramo final del segundo partido, en el que perdió el balón e hizo una falta a Jalen Brunson que abrió el camino hacia el triunfo de los Knicks, que mandan 2-0 en las Finales.

El francés también falló el último tiro en ese encuentro, acabado con derrota 104-105.

“Quiero decir, hubo muchas cosas. Desde simplemente no perder balones hasta ser más inteligentes con las faltas, o incluso hacer una falta antes en alguna posesión”, admitió.

Victor Wembanyama on dealing with pressure-packed moments:



"At the end of the day, this is everything I wished for."



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“Creo que la clave muchas veces es la aceptación, dar un paso atrás, ser consciente de todo el camino que hay detrás de esto y de lo que viene por delante. Simplemente estar en paz con quién soy, dónde estoy y lo que estoy haciendo. Creo que esto es todo lo que había deseado”, añadió el francés.