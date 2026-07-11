Panamá, 11 de julio del 2026
La Prensa Panamá

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    Panamá, 11 de julio del 2026
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    Baloncesto

    Wembanyama renueva con los Spurs por $252 millones

    El francés firmó una extensión de cinco años y rechazó un acuerdo mayor para ayudar al equipo a competir por el título.

    EFE
    Wembanyama renueva con los Spurs por $252 millones
    Victor Wembanyama de Spurs controla el balón, en el primer partido de las finales entre San Antonio Spurs y New York Knicks. EFE/ Carlos Ramírez

    El francés Victor Wembanyama renovó este viernes su contrato con los San Antonio Spurs por cinco años y 252 millones de dólares, según la cadena ESPN.

    Wembanyama, primera elección absoluta en el draft de 2023, tendrá una opción de jugador en la quinta temporada, según la fuente citada.

    El pívot francés tenía acceso a un contrato de hasta 303 millones de dólares, pero optó por el de 252 para garantizar a su franquicia mayor libertad a la hora de armar a un equipo competitivo y capaz de luchar por el anillo.

    Wembanyama lideró a los Spurs hasta las últimas Finales de la NBA, perdidas 4-1 contra los New York, Knicks, que conquistaron su primer anillo en 53 años.

    El francés promedió 25 puntos y 11.5 rebotes por partido en la última temporada en San Antonio.

    EFE

    Agencia de noticias

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