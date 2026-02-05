Panamá, 05 de febrero del 2026

    NBA

    Wembanyama y los Spurs doblegan a los Thunder por cuarta vez este año

    EFE
    Victor Wembanyama con posesión de la pelota ante la marca de Kenrich Williams. Cortesía

    El francés Victor Wembanyama lideró este miércoles con 22 puntos y 14 asistencias el triunfo por 116-106 de los San Antonio Spurs contra los Oklahoma City Thunder, el cuarto de los texanos este año contra los vigentes campeones de la NBA.

    Los Spurs ya habían ganado a OKC en la Copa de la NBA y dos veces en la temporada regular, una en casa y una en Oklahoma.

    Esta vez, los texanos aprovecharon la baja destacada de Shai Gilgeous Alexander, MVP y líder de los Thunder, que estará de baja hasta después del parón del All-Star por lesión. Los campeones NBA tampoco pudieron contar con Chet Holmgren.

    Wembanyama conectó nueve de sus 16 tiros de campo y sumó además dos asistencias y dos tapones en la victoria de los Spurs.

    Keldon Johnson aportó 25 puntos saliendo del banquillo y De’Aaron Fox consiguió un doble doble de quince puntos y diez asistencias.

    En los Thunder, el máximo anotador fue Kenrich Williams con 25 puntos, mientras que Jaylin Williams logró 24 puntos y doce rebotes.

    EFE

    Agencia de noticias


