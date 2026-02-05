Wembanyama y los Spurs doblegan a los Thunder por cuarta vez este año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El francés Victor Wembanyama lideró este miércoles con 22 puntos y 14 asistencias el triunfo por 116-106 de los San Antonio Spurs contra los Oklahoma City Thunder, el cuarto de los texanos este año contra los vigentes campeones de la NBA.

Los Spurs ya habían ganado a OKC en la Copa de la NBA y dos veces en la temporada regular, una en casa y una en Oklahoma.

Esta vez, los texanos aprovecharon la baja destacada de Shai Gilgeous Alexander, MVP y líder de los Thunder, que estará de baja hasta después del parón del All-Star por lesión. Los campeones NBA tampoco pudieron contar con Chet Holmgren.

Wembanyama conectó nueve de sus 16 tiros de campo y sumó además dos asistencias y dos tapones en la victoria de los Spurs.

Keldon Johnson aportó 25 puntos saliendo del banquillo y De’Aaron Fox consiguió un doble doble de quince puntos y diez asistencias.

En los Thunder, el máximo anotador fue Kenrich Williams con 25 puntos, mientras que Jaylin Williams logró 24 puntos y doce rebotes.