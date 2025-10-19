Panamá, 19 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Juegos Centroamericanos

    Wendy Ducreux gana oro en ciclismo de ruta en Guatemala 2025

    Humberto Cornejo
    Wendy Ducreux gana oro en ciclismo de ruta en Guatemala 2025
    Wendy Ducreux con su medalla de oro en ciclismo. Foto: Cortesía/COP

    La ciclista panameña Wendy Ducreux se colgó este domingo 19 de octubre la medalla de oro en la prueba de fondo de ciclismo de ruta de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

    Ducreux completó las 9 vueltas del recorrido de 90 km en un tiempo de 2:50:36 horas.

    Por su parte, Maraya López finalizó en el octavo lugar con 3:02:21, mientras que Noemy Atencio no pudo concluir la prueba tras una caída.

    Wendy Ducreux gana oro en ciclismo de ruta en Guatemala 2025
    Maraya López llego a la meta con un tiempo de 3:02:21. Foto: Cortesía/COP

    Esta es la segunda medalla conseguida por Panamá en el ciclismo en este evento. El sábado, Franklin Archibold se llevó el oro en la contrarreloj individual con tiempo de 41:26.47 minutos, y Bolívar Espinosa terminó en el quinto puesto.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y puntos de venta para este viernes 17 de octubre. Leer más
    • El conflicto entre Estados Unidos y China llega a los municipios: San Miguelito se suma al Convenio de Budapest. Leer más
    • Estas son las empresas con mejor reputación en Panamá en 2025. Leer más
    • Transparencia Panamá presenta una denuncia por los pagos que recibió Hombres de Blanco, sin un contrato válido. Leer más