Wendy Ducreux gana oro en ciclismo de ruta en Guatemala 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ciclista panameña Wendy Ducreux se colgó este domingo 19 de octubre la medalla de oro en la prueba de fondo de ciclismo de ruta de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Ducreux completó las 9 vueltas del recorrido de 90 km en un tiempo de 2:50:36 horas.

Por su parte, Maraya López finalizó en el octavo lugar con 3:02:21, mientras que Noemy Atencio no pudo concluir la prueba tras una caída.

Esta es la segunda medalla conseguida por Panamá en el ciclismo en este evento. El sábado, Franklin Archibold se llevó el oro en la contrarreloj individual con tiempo de 41:26.47 minutos, y Bolívar Espinosa terminó en el quinto puesto.