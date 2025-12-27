Panamá, 27 de diciembre del 2025

    Premier League

    Wirtz responde y lidera al Liverpool ante el Wolves

    EFE
    Florian Wirtz of Liverpool (C) celebrates scoring the 2-0 goal during the English Premier League match between Liverpool FC and Wolverhampton Wanderers, in Liverpool, Britain, 27 December 2025. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

    Florian Wirtz silenció a sus críticos y afianzó la viabilidad de su fichaje con el Liverpool tras firmar un buen partido ante el Wolverhampton, derrotado 2-1 con un tanto del jugador germano, el primero desde que llegó este verano al conjunto dirigido por Arne Slot procedente del Bayer Leverkusen a cambio de 125 millones de euros.

    Fue el fichaje más caro de la historia del Liverpool y durante la segunda mitad de 2025 todos los focos han apuntado al talentoso centrocampista alemán. Su adaptación al fútbol inglés no ha sido un camino de rosas y en las últimas semanas muchas voces se alzaron contra Wirtz. Algunas incluso hablaban de una posible salida para reencontrarse con Xabi Alonso en el Real Madrid.

    La realidad es que Wirtz, antes del pitido inicial, sumaba 22 partidos en todas las competiciones en los que repartió cuatro asistencias, dos de ellas en la Liga de Campeones y otra en la Copa de Inglaterra. Sólo lucía una en la Premier League y a estas alturas del curso, en el anterior, y cuando todavía formaba parte del Leverkusen, acumulaba diez tantos y cinco pases de gol.

    Por eso, cuando marcó el segundo del Liverpool, al filo del descanso, se quitó un peso de encima. Lo consiguió con un toque exquisito, con la derecha, para superar a José Sá en un mano a mano tras un pase excepcional entre líneas de Hugo Ekitiké.

    El tanto de Wirtz llegó exactamente un minuto y medio después del que celebró Ryan Gravenberch y que sirvió para romper el muro del Wolverhampton. El colista de la Premier League, con apenas dos puntos en el casillero, se atrincheró atrás con el único objetivo de resistir y de probar suerte al contragolpe. El dominio del Liverpool en los primeros 45 minutos fue absoluto, aunque su rival parecía impenetrable.

    Fue Jeremie Frimpong quien se encargó de romper la táctica del equipo de Rob Edwards. Desde el costado derecho, con velocidad, superó a Joao Gomes y a Hugo Bueno. Llegó hasta la línea de fondo, echó la pelota hacia atrás y Gravenberch remató la faena. El choque se abrió, el Wolverhampton se vino abajo y Wirtz se unió a la fiesta ni dos minutos después.

    Pero no todo estaba resuelto. El Liverpool se marchó feliz al vestuario, pero a los pocos minutos de la reanudación sufrió un sobresalto que incomodó su partido. El tanto del uruguayo Hugo Bueno, en una jugada a balón paradogran déficit de los ‘Reds’ este curso—, generó dudas en el combinado de Slot, que tardó un cuarto de hora en reaccionar.

    Pudo sentenciar con un intento de Curtis Jones y con otra llegada de Gravenberch, que no aprovechó una gran asistencia de Wirtz tras una jugada excepcional dentro del área con un regate sobre Matt Doherty, a quien dejó sentado con un gran recorte.

    Al final, la sangre no llegó al río en Anfield y el Liverpool, que terminó el choque encerrado, aguantó el marcador. Generó dudas en la segunda parte, pero el ‘efecto Wirtz’ fue suficiente y consiguió tres puntos importantes para mantenerse en la dura pelea por terminar la temporada, como mínimo, entre los cuatro primeros clasificados.

    Ficha técnica:

    2.- Liverpool: Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Chiesa (Bradley, min. 61), Mac Allister, Wirtz, Nyoni, min. 93); y Ekitike (Gakpo, min. 86).

    1.- Wolverhampton: José Sá; Arokodare, Doherty (Tchatchoua, min. 62), Mosquera (Arias, min. 79), Santi Bueno, Hugo Bueno (Wolfe, min. 62); Joao Gomes, André, Krejci; Mané y Hwang Hee-chan (Larsen, min. 62).

    Goles: 1-0, min. 41: Gravenberch; 2-0, min. 42: Wirtz; 2-1, min. 51: Santi Bueno.

    Árbitro: Simon Hooper. Mostró cartulina amarilla a André (min. 56) por parte del Wolverhampton.

    Incidencias: partido correspondiente a la decimoctava jornada de la Premier League de Inglaterra disputado en el estadio de Anfield ante cerca de 55.000 espectadores.

    EFE

    Agencia de noticias


