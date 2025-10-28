World Kido Federation Summit 2025: Panamá consolida su posición en el Hapkido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá fue el epicentro del Hapkido latinoamericano del 24 al 26 de octubre, con la realización de la World Kido Federation Latinoamérica Summit.

Este evento, que se celebra por primera vez fuera de Corea del Sur y Estados Unidos, se convirtió en un hito para el crecimiento de este arte marcial coreano.

Bajo la dirección del Gran Maestro Steve Sung Kwon Seo, presidente de la World Kido Federation (WKF), el evento reunió a representantes de diversos países para tres días de intensos entrenamientos, demostraciones técnicas y conferencias especializadas. Este encuentro no solo marcó un antes y un después en la disciplina, sino que consolidó al país en esta disciplina.

Steve Sung Kwon Seo, quien posee más de cuatro décadas de experiencia en el Hapkido y ostenta el título de Gran Maestro Internacional de 8.º Dan, es considerado una figura clave en la expansión global de las artes marciales coreanas.

Su presencia en Panamá subraya el crecimiento de la disciplina en el país, que ha sido posible gracias al trabajo continuo de la Asociación de Hapkido de Panamá, liderada por el Kwan Yang Nim Rolando Vergara Díaz.

Durante los tres días de la cumbre, los asistentes disfrutaron de intensivas jornadas de formación técnica, en las que se evaluaron sus habilidades, y de exhibiciones en las que cada delegación presentó su estilo y nivel en el Hapkido.

La presencia del embajador de la República de Corea en Panamá, S.E. Han Byoung-Jin, añadió un componente diplomático, destacando la relación cultural y deportiva entre ambos países.

La cumbre sirvió como plataforma para consolidar una red de practicantes y maestros comprometidos con la expansión de esta disciplina, basada en los valores de respeto, disciplina y tradición.