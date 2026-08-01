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    Béisbol

    Wright y Agrazal lideran triunfo de Panamá sobre Nicaragua

    Panamá venció 1-0 con hit decisivo del antesalista, mientras que el serpentinero lanzó siete sólidos episodios.

    Humberto Cornejo
    Wright y Agrazal lideran triunfo de Panamá sobre Nicaragua
    Darío Agrazal solo permitió tres imparables. Foto: Cortesía/COP

    Panamá firmó una victoria de alto dramatismo en el béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al imponerse por 1-0 a Nicaragua en un duelo cerrado que se definió en el último suspiro de la parte baja de la séptima entrada.

    La novena istmeña dejó tendido en el terreno al conjunto nicaragüense gracias a un imparable decisivo de Joshwan Wright en ese último episodio.

    El antesalista conectó el hit que llevó al plato a Jael Escobar, desatando la celebración panameña en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

    Escobar ingresó como corredor emergente por Erasmo Caballero.

    Wright fue clave en la ofensiva al terminar de 2-1 con la única carrera impulsada del compromiso, en un partido donde el pitcheo dominó de principio a fin.

    La gran figura desde el montículo fue el derecho Darío Agrazal Jr., quien se acreditó la victoria tras una salida completa impecable.

    El exgrandes ligas limitó a Nicaragua a apenas tres imparables, sin permitir carreras, sin otorgar bases por bolas y con dos ponches, en una actuación sólida y eficiente.

    Por su parte, Keny Cruz cargó con la derrota pese a una destacada labor. El abridor nicaragüense trabajó seis entradas en las que permitió dos hits y una carrera, con cuatro ponches y dos bases por bolas.

    Con este resultado, Panamá mantiene paso perfecto con marca de 2-0 en el Grupo B. La novena istmeña cerrarán la fase ante Colombia el domingo 2 de agosto, desde las 9:00 a.m., nuevamente en el Quisqueya, en busca de asegurar su clasificación. Nicaragua, por su parte, se enfrentará a México en su próximo compromiso.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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