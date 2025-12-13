Panamá, 13 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LaLiga

    Xabi Alonso confirma la recuperación de Mbappé

    EFE
    Xabi Alonso confirma la recuperación de Mbappé
    El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ofrece una rueda de prensa después del entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en Madrid este sábado. El Real Madrid se enfrenta mañana al Alavés en un partido de LaLiga en Vitoria. EFE/ Rodrigo Jiménez

    Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, confirmó la recuperación de Kylian Mbappé, que arrastraba una dolencia en la rodilla izquierda tras un fuerte golpe, y su presencia ante el Alavés en LaLiga, tras no poder jugar frente al Manchester City en la Liga de Campeones.

    “Recuperamos a Kylian. Está bien para jugar y mañana decidiremos. Es una buena noticia, evidentemente”, aseguró en su comparecencia ante los medios en la Ciudad Real Madrid.

    No confirmó si cita en la convocatoria a los defensas Dean Huijsen y Antonio Rüdiger, y admitió que llamará a varios canteranos. Con el primer equipo se ejercitaron el sábado los defensas Joan Martínez y Víctor Valdepeñas ‘Valde’, y los centrocampistas Jorge Cestero y Thiago Pitarch.

    “Respecto al City no hay ninguna otra baja, recuperamos a Kylian pero tenemos tres sancionados (Carreras, Fran García y Endrick). Es parte del juego y no contamos con muchos jugadores, por lo que completamos la convocatoria con jugadores del Castilla que siempre que suben dan calidad al entrenamiento y están dispuestos en caso de ser necesitados. A Vitoria vamos con los que están bien y los que nos ayudan”, afirmó.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Los combustibles bajarán de precio a partir de este viernes 12 de diciembre. Leer más
    • Gobierno anuncia acuerdo sobre salario mínimo: así quedarán algunas tasas por regiones. Leer más
    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente. Leer más
    • Embajador de Estados Unidos toma el desayuno chino con la diputada Patsy Lee. Leer más
    • Contraloría inicia auditoría a fondos que transfirió el MEF a gobiernos locales en el gobierno de Mulino. Leer más
    • Estados Unidos incluye a Ramón Carretero Napolitano en la Lista Clinton. Leer más