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    Fútbol

    Xabi Alonso dice que la cicatriz por su salida del Madrid ‘está curada’

    El técnico dijo que aprendió de los errores y rescató experiencias valiosas.

    EFE
    Xabi Alonso dice que la cicatriz por su salida del Madrid ‘está curada’
    Xabi Alonso tomó el mando del Chelsea después de su breve experiencia en el Real Madrid. Foto: EFE

    Xabi Alonso, entrenador del Chelsea y expreparador del Real Madrid, aseguró que la “cicatriz” por su salida del club blanco “está curada” y que se queda “con las cosas positivas”.

    “Afortunadamente, no hay demasiadas cicatrices en mi carrera, así que tengo una cicatriz, pero esto se cura. Ahora está curada y estoy muy motivado y decidido a disfrutar este siguiente paso como lo hice cuando empecé en Madrid”, afirmó en una entrevista publicada el pasado domingo por The Athletic.

    Xabi Alonso tomó el mando del Chelsea después de su breve experiencia en el Real Madrid, comenzada en mayo de 2025 y terminada en enero de 2026.

    Xabi Alonso dice que la cicatriz por su salida del Madrid ‘está curada’
    Xabi Alonso le da indicaciones a Kylian Mbappé en un partido de la campaña anterior. Foto: EFE

    “Mirando hacia atrás, me quedo con las cosas positivas y con las que no funcionaron. He sido muy crítico conmigo mismo, pensando en lo que podría haber hecho mejor porque no salió como esperaba”, dijo.

    “En cuanto a cosas positivas, hay muchas experiencias, la adaptación que tuve que hacer, algunas cosas que funcionaron y otras que no, tanto a nivel de juego como de gestión del grupo. Es una mezcla de todo”, añadió.

    En estos meses sin equipo, Xabi se enfocó en sí mismo.

    “Principalmente fue para recuperar energía, porque como entrenador tienes que estar lleno de energía para poder tirar del resto. Es muy importante transmitir esa pasión, ese entusiasmo por el juego en cada entrenamiento, en cada plan de partido. Utilicé ese tiempo sobre todo para eso”, contó.

    EFE

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