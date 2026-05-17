Panamá, 17 de mayo del 2026

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    Fútbol

    Xabi Alonso: ‘En este equipo hay mucho potencial’

    El español fue anunciado como nuevo técnico del Chelsea FC, firmando por cuatro años y con el objetivo de construir un equipo competitivo que aspire a títulos en el más alto nivel del fútbol europeo.

    EFE
    Xabi Alonso: ‘En este equipo hay mucho potencial’
    Xabi Alonso viene de dirigir al Real Madrid en esta temporada. Foto: EFE

    Xabi Alonso, nuevo entrenador del Chelsea, aseguró que es un honor entrenar a este equipo, que ve “mucho potencial en él” y que su objetivo es competir de forma consistente al más alto nivel y ganar título.

    El donostiarra ha firmado un contrato de cuatro años con el Chelsea y comenzará a trabajar el próximo 1 de julio de cara a la pretemporada.

    “El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol y me llena de orgullo convertirme en entrenador de este gran club”, dijo Xabi Alonso en sus primeras declaraciones como técnico de los ‘blues’.

    “En mis conversaciones con la propiedad del equipo y con los directores técnicos ha quedado claro que compartimos la misma ambición. Queremos construir un equipo capaz de competir de forma regular al más alto nivel y que luche por trofeos”.

    “Hay mucho talento en esta plantilla y un gran potencial en este club y será un honor poder dirigirlo. Ahora nuestro foco está en trabajar duro, construir la cultura adecuada y ganar título”, añadió el donostiarra, cuyo último trabajo fue el Real Madrid.

    Xabi Alonso será el sexto entrenador de la propiedad estadounidense que dirige el club desde que Roman Abramovich tuvo que venderlo en 2022 por su vinculación con Rusia, tras el estallido de la guerra de Ucrania.

    EFE

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