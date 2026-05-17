Xabi Alonso: ‘En este equipo hay mucho potencial’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El español fue anunciado como nuevo técnico del Chelsea FC, firmando por cuatro años y con el objetivo de construir un equipo competitivo que aspire a títulos en el más alto nivel del fútbol europeo.

Xabi Alonso, nuevo entrenador del Chelsea, aseguró que es un honor entrenar a este equipo, que ve “mucho potencial en él” y que su objetivo es competir de forma consistente al más alto nivel y ganar título.

El donostiarra ha firmado un contrato de cuatro años con el Chelsea y comenzará a trabajar el próximo 1 de julio de cara a la pretemporada.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.



The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.



Welcome to Chelsea, Xabi! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026

“El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol y me llena de orgullo convertirme en entrenador de este gran club”, dijo Xabi Alonso en sus primeras declaraciones como técnico de los ‘blues’.

“En mis conversaciones con la propiedad del equipo y con los directores técnicos ha quedado claro que compartimos la misma ambición. Queremos construir un equipo capaz de competir de forma regular al más alto nivel y que luche por trofeos”.

A look at Xabi’s career to date. 📊 pic.twitter.com/40wch0YnX5 — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026

“Hay mucho talento en esta plantilla y un gran potencial en este club y será un honor poder dirigirlo. Ahora nuestro foco está en trabajar duro, construir la cultura adecuada y ganar título”, añadió el donostiarra, cuyo último trabajo fue el Real Madrid.

Xabi Alonso será el sexto entrenador de la propiedad estadounidense que dirige el club desde que Roman Abramovich tuvo que venderlo en 2022 por su vinculación con Rusia, tras el estallido de la guerra de Ucrania.