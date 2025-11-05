Xabi Alonso: ‘Hemos llegado a la última línea, pero no hemos creado ocasiones’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, subrayó que llegaron hasta la última línea, pero que no crearon ocasiones y que fue un partido “muy parejo” el martes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, en la que su equipo cayó por 1-0 contra el Liverpool con un gol de cabeza de Alexis Mac Allister.

“Ha sido un partido muy parejo, en la segunda parte hemos cometido muchas faltas, muchos córneres, y ellos se han puesto por delante. Sabíamos que iba a ser un partido muy intenso y creo que hemos visto un partido muy disputado. Por desgracia no hemos conseguido nada hoy”, dijo Xabi.

“Lo hemos intentado por supuesto. Hemos llegado a la última línea, pero no hemos creado muchas ocasiones. Sabíamos que podía pasar, forma parte de los detalles que deciden estos partidos y hoy ha caído de su lado”.

Sobre Thibaut Courtois, héroe del Real Madrid durante muchos minutos, Xabi aseguró que es “el mejor del mundo” y que tienen muchas suerte de tenerle en el equipo.

Respecto al Liverpool, destacó su tempo, los grandes que jugadores que tienen y la gran energía en Anfield. “No nos hemos encontrado nada nuevo porque sabíamos todo lo que tienen, pero bueno, quedan muchos puntos por delante”, dijo.

El técnico español habló sobre los pitos a Tren Alexander-Arnold y afirmó que era algo esperado. “Él estaba concentrado y quería estar con el equipo. Es una nueva experiencia para él, tiene que ir poco a poco, pero estamos muy contentos con él”, indicó.