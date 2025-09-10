Panamá, 10 de septiembre del 2025

    Xabi Alonso recupera a Carvajal, Huijsen, Courtois, Brahim, Rüdiger y Arda Güler

    EFE
    Xabi Alonso conversa con el jugador Kylian Mbappé durante un partido amistoso entre el WSG Tirol y el Real Madrid en Innsbruck, Austria. EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

    Xabi Alonso recuperó este miércoles, para el tercer entrenamiento de la semana, a los primeros internacionales tras el parón, con Carvajal, Huijsen, Courtois, Brahim, Rüdiger y Arda Güler trabajando al mismo ritmo que el resto de sus compañeros que se quedaron en Madrid.

    Tras disfrutar de dos días de descanso, la mitad de los internacionales, seis de 12, volvieron a la Ciudad Deportiva de Valdebebas y pudieron completar el entrenamiento sin problemas.

    Entre el jueves y el viernes se reincorporarán el resto de futbolistas: Gonzalo (España sub-21), Mbappé y Tchouaméni (Francia), Alaba (Austria), Valverde (Uruguay) y Mastantuono (Argentina). Todos ellos concluyeron su concentración con sus selecciones durante la jornada del martes.

    Sesión con más efectivos para Xabi Alonso, que volvió a contar con Camavinga y Bellingham trabajando parcialmente con el grupo, mientras siguen sus respectivos procesos de recuperación. Por su parte, Mendy y Endrick siguieron con su plan individual para recuperarse de sus respectivas lesiones musculares.

    Entrenamiento de preparación para el primer partido de los siete que disputará el Real Madrid en tres semanas, arrancando con la visita a la Real Sociedad este sábado, en el que los futbolistas llevaron a cabo series de combinación y presión además de disputar varios partidos sobre el césped de la Ciudad Deportiva.

    EFE

    Agencia de noticias


