    Xabi Alonso resalta la ‘personalidad’ de Mastantuono y resta importancia a la idolatría por Messi

    EFE
    Xabi Alonso da indicaciones en el entrenamiento del Real Madrid de este lunes. Cortesía

    El técnico del Real Madrid Xabi Alonso resaltó la “personalidad” que ha mostrado Franco Mastantuono en sus primeros días como jugador madridista, con 18 años recién cumplidos, y abrió su puerta al debut en el Santiago Bernabéu con la camiseta blanca en el fútbol español en la primera jornada de LaLiga, ante Osasuna.

    “La primera vez que hablé con él me sorprendió mucho su personalidad, tenía 17 años y era un hombre, tenía mucha seguridad en sí mismo, no tenía ningún vértigo de dar el paso al Real Madrid, y desde que ha llegado se le nota esa madurez, las ganas, la calidad. Se va a integrar en poco tiempo, muy rápido, con el equipo, en la dinámica de vestuario y del juego”, aseguró el técnico en rueda de prensa.

    Confesó Xabi Alonso que en los cuatro días que ha dirigido a Mastantuono ha confirmado muchas cualidades futbolísticas que ya había visto en el estudio a distancia del futbolista argentino. Dejó abierta la puerta a su estreno con el Real Madrid nada más llegar.

    “Sí, podría tener minutos mañana”, afirmó. “Va a aportar calidad, energía, está comprometido, defensivamente tiene buen impulso. En poco tiempo he visto que tiene ese espíritu argentino guerrero y que es combativo, con calidad, tiene una zurda espectacular, en el pase y en la definición es muy bueno. Es joven, muy precoz, tenemos que acompañarle pero ya está a muy buen nivel”, valoró.

    Tras la declaración el día de su presentación, cuando Mastantuono eligió a su compatriota Leo Messi como el mejor jugador del mundo, Xabi Alonso quitó importancia a que un jugador del Real Madrid optase por una leyenda del eterno rival como el Barcelona.

    “Puedo ver que tenga lógica que su jugador favorito sea Messi. Siendo argentino no es una sorpresa para mí”, reconoció.

    EFE

    Agencia de noticias


