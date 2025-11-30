Panamá, 30 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Liga Española

    Xabi Alonso, tras perder el liderato: ‘Esto es muy largo y habrá muchas idas y venidas’

    EFE
    Xabi Alonso, tras perder el liderato: ‘Esto es muy largo y habrá muchas idas y venidas’
    El guardameta argentino del Girona, Paulo Gazzaniga (d), despeja el balón ante el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé. EFE / David Borrat.

    El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha asegurado, tras perder el liderato con el empate de este domingo en Girona (1-1), que “esto es muy largo” y que “la clasificación se va a apretar mucho y va a haber muchas idas y venidas”.

    Ha afirmado que le ha gustado “mucho” la “reacción” de su equipo después del descanso porque ha mostrado “ganas de sobreponerse al 1-0” y ha tenido “tres o cuatro ocasiones dentro del área para ganar”.

    “No ha sido suficiente para darle la vuelta, pero hemos estado cerca. Hay que seguir con la unidad que tenemos, con la autocrítica suficiente y necesaria y con ganas de ganar fuera de casa”, ha argumentado.

    El entrenador del Madrid ha reconocido que ha faltado “más minutos de buen fútbol, de fútbol ofensivo, ser dominantes”, pero ha añadido que la segunda parte ha sido “mucho mejor” que la primera y el equipo ha podido remontar.

    También ha destacado que el partido del miércoles en Bilbao contra el Athletic Club será “una oportunidad para volver a ganar fuera de casa” y que el equipo lo necesita.

    Sobre un posible penalti sobre Rodrygo Goes en el tramo final, se ha mostrado sorprendido porque el VAR no ha revisado la acción y ha asegurado que son “jugadas decisivas que pueden marcar el partido”.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • ‘El procurador fue claro’: Cedeño reacciona a la justificación del contralor sobre rezago en entrega de auditorías. Leer más
    • Caso Ifarhu: fiscalía detecta pagos a Bernardo Meneses y aumenta a 22 el número de imputados. Leer más
    • Juzgado ordena comiso de cuentas a la madre de Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial. Leer más
    • Exclusiva: Thomas Christiansen, el técnico mundialista que ya traza la ruta de Panamá rumbo al 2026. Leer más